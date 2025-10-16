חוף זיקים, שהיה מזירות הטבח הקשות במתקפת השבעה באוקטובר, נפתח מחדש לרחצה לאחר שנתיים מאירועי השבת. כתבנו בדרום ארנולד נטייב פגש את המשפחות שאיבדו את יקירהן במקום, ושמע מהן על השגרה - לצד הקושי.

הדס, סיפרה על התחושות בלהגיע לבלות בחוף: "שנתיים לא הייתי כאן, זה מאוד מרגש אותי. להחזיר קצת שפיות לחיים שלנו". מיד עם פרוץ המלחמה, הוכרז זיקים כשטח צבאי סגור. ליאן, תושבת משמר הנגב, אמרה כי "זה הרגיש כמו חור בלב, הגעתי לפה וירדו לי דמעות. זה כמו להגיע הביתה".

כאמור, בבוקר המתקפה בועת השלווה התנפצה כאשר מחבלי נוח'בה הצליחו לחדור מהים בסירות לחוף, בו ביצעו טבח אכזרי. 18 אזרחים נרצחו וחייל אחד נהרג - כמעט כל מי שהיה על החוף בשעת הבוקר המוקדמת הזו. לפי תחקיר צה"ל, לזיקים חדרו 38 מחבלים על גבי שבע כלי שיט.

