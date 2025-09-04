לקראת השלב הבא: כתבנו עם הכוחות בחאן יונס

מומלצים -

ברקע ההכנות לכיבוש העיר עזה ותשובת חמאס על הסכמתה, לכאורה, לעסקה מלאה, נכנסנו לנקודה העמוקה ביותר בחאן יונס, אליה גם צפויים להגיע מיליון העזתים שיירדו דרומה. כתבנו הצבאי, ינון שלום יתח, התלווה אל הכוחות היום (חמישי).

גדוד 53 בחטיבת השריון 188 יחד עם חטיבת גולני, ממשיכים להתמודד מול חטיבת חאן יונס בחמאס שמרגישה, לטענת הלוחמים, כמו עם הגב אל הקיר.

סגן אלוף א' הוא לא מג"ד סטנדרטי. הוא חזר מלימודים בשבעה באוקטובר ונלחם בעוטף, שירת כסגן מפקד חטיבה בלבנון, ובחצי השנה האחרונה הוא נלחם בעזה כמג"ד. כמי שנמצא בתפר בין הלוחמים בקצה לדרג האסטרטגי, יש לסגן אלוף א' הרבה מה לומר על המערכה.

הלוחמים הצעירים ביותר התגייסו אחרי שבעה באוקטובר, ובעוד כמה חודשים גם הם ישתחררו אחרי שירות שלם של לחימה. הם מכירים רק פודרה - אבק ולכלוך תחת שרשרות הטנקים, ואולי קצת קשה להאמין, אבל גם הם עדיין מלאי מוטיבציה.

בקרוב צפוי הגדוד לכבוש את העיר עזה, ואת הגזרה הוא יחליף עם חטיבת מילואים כזאת או אחרת, אבל מה שבטוח זה שגם כאן נותרה עוד הרבה עבודה.

