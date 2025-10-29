חשיפת i24NEWS: במה התמקד השב"כ בדיון הביטחוני בבוקר ה-7.10

חשיפת i24NEWS: בבוקר שבעה באוקטובר, עם פרוץ מתקפת חמאס, ירדו המפכ"ל קובי שבתאי, השר לביטחון לאומי ובכירי המשטרה לבור בירושלים. הערב (רביעי) אנו חושפים תיעודים מטלטלים מהמקום אליו הגיעו הדיווחים על הזוועות בדרום, ובו קיבלו החלטות גורליות.

אנו חושפים הערב תיעוד ראשון של השר לביטחון לאומי בן גביר בבוקר הטבח, שבמהלך הדיון בזמן המתקפה. הוא כמעט ולא מדבר. ההלם על פניו ניכר, כמו על פני כל הנוכחי.בישיבה, באופן חריג, הנושא היחיד שבחר נציג שב"כ להעלות בזמן זה הוא על מידע על קריאות לאירועי נקמה של יהודים ברחבי המדינה וביהודה ושומרון.

במהלך האירועים מדווח תת-ניצב אמיר קליין, מי שמעביר את תמונת המצב לאורך הבוקר למפכ"ל, כי מיקום מכשיר הפלאפון של שוטרת מזוהה בתוך הרצועה - ושאין בידיהם אות חיים ממנה. לצד הקריאה להורדת כוחות דרומה, במשטרה מבינים: "יש חוליות נ"ט בשטח, כל כוח שמגיע חוטף", אך ההערכות שמועלות הן כי בדרום מסתובבים למעלה מ-60 מחבלים.

