מפקד חיל השריון: "הבאנו הישגים משמעותיים בכל הגזרות"
אלוף נדב לוטן ביקר בבסיס תל השומר בגיוס לוחמים לחיל: "מעבר לעוצמת הטנק ולפלטפורמה המתקדמת, מה שהופך את השריון למה שהוא – זו רוח האנשים" • דיווח ערבי: "כוחות צה"ל פועלים בעיר טובאס"
מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ביקר הבוקר (שני) ביום גיוס לחיל השריון. דיווח ערבי: צה"ל פועל באזור טובאס, ירי ארטילרי לעבר מזרח רפיח.
דיווח ערבי: "כוחות צה"ל פועלים בעיר טובאס" (לינה עבד)
מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן ביקר בבסיס תל השומר בגיוס לוחמים לחיל השריון. "הגיוס הנוכחי לחיל השריון מגיע בימים בהם החיל הוכיח את חשיבותו בליבת התמרון במלחמה האחרונה, והביא הישגים מבצעיים משמעותיים בכל הגזרות. מעבר לעוצמת הטנק ולפלטפורמה המתקדמת, מה שהופך את השריון למה שהוא – זו רוח האנשים: מחויבות, אחריות הדדית ולכידות שאין לה תחליף", אמר (ינון שלום יתח)
מושל טובאס לערוץ אל-ערביTV: "דחפורים של צה"ל סגרו את הרחוב הראשי והשכונות השונות באמצעות סוללות עפר. היקף הנזק שנגרם על ידי צה"ל במחוז הוא גדול מאוד. לפי המשול: החיילים ממוקמים על גגות, ועורכים מבצעי מעצר" (לינה עבד)
פיקוד העורף הודיע כי בדיקת צופרים תתקיים בשעה 9:05 בעין השלושה, בשעה 10:05 בצוחר, אוהד, בשעה 11:05 במבטחים, עמיעוז, ישע וב-13:05 באבשלום. עוד נמסר כי "אם תופעל התרעת אמת, תשמע אזעקה נוספת, ובמקביל תופעל התרעה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התרעה משלימים" (טל סבג)
דיווח פלסטיני: צה"ל פתח באש לעבר דרום מזרח חאן יונס (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: ירי ארטילרי לעבר מזרח רפיח (לינה עבד)