מושל טובאס לערוץ אל-ערביTV: "דחפורים של צה"ל סגרו את הרחוב הראשי והשכונות השונות באמצעות סוללות עפר. היקף הנזק שנגרם על ידי צה"ל במחוז הוא גדול מאוד. לפי המשול: החיילים ממוקמים על גגות, ועורכים מבצעי מעצר" (לינה עבד)