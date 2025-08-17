"מדינה שלמה לחצה על בלם החירום": החל יום העצירה - כבישים רבים נחסמו | כל העדכונים
המדינה מציינת 681 ימים למלחמה, כאשר 49 חטופים וחטופה אחת עדיין מוחזקים בשבי החמאס • אלפי עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים במשק הישראלי נענו לקריאה והצטרפו ליום השביתה
מומלצים -
ישראל עוצרת למחאת ענק: היום (ראשון) המדינה מציינת 681 ימים למלחמה, כאשר 49 חטופים וחטופה אחת עדיין מוחזקים בשבי החמאס. מאות אלפי ישראלים - אלפי עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים במשק הישראלי נענו לקריאת מטה המשפחות לשחרור החטופים והצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה להחזרת כל החטופים בעסקה אחת וסיום המלחמה. לצד מוקדי המחאה המוכרים בצומת קפלן ובנתיבי איילון, יתקיימו מחאות בצמתים ובצירים ראשיים בצפון ובדרום הארץ, ובמקביל, הפגנות מול בתים של חברי כנסת ושרי הממשלה.
מפגינים למען החטופים חוסמים את נתיבי איילון
מאות רופאות ורופאים מתכנסים בצומת עלית ברמת גן למחאת "החלוקים הלבנים"
דוברות המשטרה - עדכון הכבישים שחסומים בשעה זו לתנועת כלי רכב:
כביש 75 נהלל חסום לסירוגין בכל הכיוונים, כביש 65 צומת מנשה חסום בכל הכיוונים, כביש 34 צומת שער הנגב חסום לסירוגין בכל הכיוונים, כביש 4 צומת זכרון חסום בשני הכיוונים, כביש 443 צומת שילת - חסום לסירוגין בכל הכיוונים (משה שטיינמץ)
צומת שילת חסומה על ידי מאות מפגינים
כביש נמיר רוקח חסום לתנועה לשני הכיוונים ע"י מאות מפגינים ממחאת האקדמיה של אוניברסיטת תל אביב
חסימות גם בצומת כברי
משט בכנרת למען שחרור החטופים
מפגינים חוסמים את כביש 1
דוברות המשטרה: עדכוני תנועה שעה 07:50
הכבישים הבאים נחסמו לתנועת כלי רכב - כביש 1 ענבה למזרח, כביש 75 נהלל בשני הכיוונים, כביש 4 צומת רעננה בכל הכיוונים, כביש 443 צומת שילת בכל הכיוונים
צומת רעננה נחסם לתנועת כלי רכב
הפגנה למען שחרור החטופים בצומת זכרון יעקב
משפחות חטופים וחללים מסרו הצהרה מכיכר החטופים בתל אביב: "היום מדינה שלמה לחצה על בלם החירום"
במטה משפחות החטופים הודיעו: "מחר, יום שני, 18.8, יקימו משפחות החטופים את מאהל "נ.צ. 50" - מאהל משפחות החטופים בנקודה הקרובה ביותר ל־50 החטופים והחטופה בגבול עזה. המשפחות ישנו שם, יאבקו שם, ויכריזו משם על המשך פעולות המאבק להשבת יקיריהן"
החל יום "העצירה" - דגל ענק נפרש בכיכר החטופים