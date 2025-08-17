מומלצים -

ישראל עוצרת למחאת ענק: היום (ראשון) המדינה מציינת 681 ימים למלחמה, כאשר 49 חטופים וחטופה אחת עדיין מוחזקים בשבי החמאס. מאות אלפי ישראלים - אלפי עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים במשק הישראלי נענו לקריאת מטה המשפחות לשחרור החטופים והצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה להחזרת כל החטופים בעסקה אחת וסיום המלחמה. לצד מוקדי המחאה המוכרים בצומת קפלן ובנתיבי איילון, יתקיימו מחאות בצמתים ובצירים ראשיים בצפון ובדרום הארץ, ובמקביל, הפגנות מול בתים של חברי כנסת ושרי הממשלה.