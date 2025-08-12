המיליארדר הפלסטיני שהאמריקנים מייעדים לניהול עזה | בלעדי

מומלצים -

איש העסקים הפלסטיני המצליח סמיר חלילה קיבל פנייה מנציג הממשל האמריקני לשמש כמושל עזה הראשון ביום שאחרי המלחמה. כתבנו ברוך ידיד שוחח איתו, בריאיון מיוחד ששודר הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית". "מענה על האינטרסים של כל הגורמים הפועלים באזור הוא סתירה פנימית לכל מי שישלוט בעזה... יש שאלות קשות שצריך לתת עליהן מענה כל הזמן". עוד הוסיף כי "לא אוכל לשלוט בעזה בלי שנושא הבטיחות יהיה בסמכותי המלאה".

על העמדה של הרשות הפלסטינית בעניין, הדגיש חלילה כי "עזה והרשות הן חלק בלתי נפרד מהיישות, ואין אפשרות לחלק אותה. מה שיבטיח הסכמה ישראלית, אמריקנית, מצרית, סעודית וגם של חמאס, הוא עניין קצת יותר מורכב שדורש קצת יותר מאמץ". צפו בריאיון המלא - בראש העמוד