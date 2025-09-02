מבקר המדינה והרמטכ"ל נפגשו: "להגברת שיתוף הפעולה"

מומלצים -

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, נפגשו היום (שלישי) במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בכל הנוגע לביקורת המדינה בצה"ל.

השניים סיכמו כי מנכ"ל משרד מבקר המדינה תא"ל (במיל') ישי וקנין, מנהל החטיבה לביקורת על מערכת הביטחון תא"ל (מיל') איתן דהן וסגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, יבחנו את ההתאמות הנדרשות, תוך שקלול יעילות הביקורת ובהתאם לתמונת המצב המבצעית נוכח הכניסה לשלב הבא במבצע "מרכבות גדעון" לכיבוש העיר עזה.

לפני כשבועיים, דיווחנו כי הסנגוריה הצבאית הגישה עדכון בהול לבג"ץ במסגרת עתירתה כנגד אנגלמן. העדכון עוסק בפעילותו המואצת של מבקר המדינה בנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר. כאשר חרף עתירת הסניגוריה הצבאית ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות.