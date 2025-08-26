כ"ץ: "נישאר בפסגת החרמון כדי להגן על יישובי הגולן והגליל"
שר הביטחון על רקע המגעים עם סוריה, הבהיר: נישאר באזור הביטחון בחרמון כדי למנוע איומים, נוסיף להגן על הדרוזים בסוריה • דיווחים: צה"ל תוקף בצפון ודרום מזרח רצועת עזה • כל העדכונים מהיום ה-690 למלחמה
היום ה-690 למלחמה: שר הביטחון ישראל כ"ץ פירסם הבוקר (שלישי) פוסט בחשבון ה-X שלו בו כתב: "צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון שנחוץ כדי להגן על יישובי הגולן והגליל מפני איומים הנשקפים מהעבר הסורי כלקח המרכזי מאירועי 7 באוקטובר. נוסיף להגן גם על הדרוזים בסוריה". במקביל, לפי הדיווחים, צה"ל תוקף בצפון ודרום מזרח רצועת עזה. כמו כן, יום מחאה נרחב ברחבי הארץ לתמיכה במשפחות החטופים ובדרישה לקידום עסקה לשחרור חטופים.
דיווח בסוריה: אזרח נהרג בכפר טרנג'ה שבצפון קוניטרה לאחר מאש צה"ל (לינה עבד)
דיווח: צה"ל תוקף אוויריות בשכונות א-סברה וא-זיתון בדרום מזרח העיר עזה (לינה עבד)
דיווח: צה"ל תקף בג'באליה וא-נזלה, מצפון לרצועת עזה (לינה עבד)
https://x.com/i/web/status/1960208079582085607
שר הביטחון ישראל כ"ץ: "צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון שנחוץ כדי להגן על יישובי הגולן והגליל מפני איומים הנשקפים מהעבר הסורי כלקח המרכזי מאירועי 7 באוקטובר. נוסיף להגן גם על הדרוזים בסוריה"
https://x.com/i/web/status/1960209399340757287
דגל ענק עם תמונות החטופים נפרס מול שגרירות ארצות הברית בתל אביב
https://x.com/i/web/status/1960184014926500128
