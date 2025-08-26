מומלצים -

היום ה-690 למלחמה: שר הביטחון ישראל כ"ץ פירסם הבוקר (שלישי) פוסט בחשבון ה-X שלו בו כתב: "צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון שנחוץ כדי להגן על יישובי הגולן והגליל מפני איומים הנשקפים מהעבר הסורי כלקח המרכזי מאירועי 7 באוקטובר. נוסיף להגן גם על הדרוזים בסוריה". במקביל, לפי הדיווחים, צה"ל תוקף בצפון ודרום מזרח רצועת עזה. כמו כן, יום מחאה נרחב ברחבי הארץ לתמיכה במשפחות החטופים ובדרישה לקידום עסקה לשחרור חטופים.

