היום בו המשק הישראלי עצר: המשמעויות, היוזמה - והביקורת

במלאת 681 ימים לתחילת המלחמה, ולשבת השחורה של השבעה באוקטובר, עצר היום (ראשון) חלק מהמשק הישראלי כדי להצטרף לקריאה של משפחות חטופים. מאות חברות וגופים סגרו את שעריהם ואיפשרו לעובדים להצטרף למחאה - חלקם על חשבון ימי החופש שלהם, וחלקם על חשבון המעסיקים.

בעלי עסקים רבים התמודדו עם ההחלטה הקשה לסגור את העסק בתקופה מאתגרת, אך בחרו לעמוד לצד המשפחות ולעצור. לצד חברות פרטיות, גם אוניברסיטאות, מוסדות אקדמיים, עיריות וארגוני עובדים במערכת הבריאות וברשות שדות התעופה הצטרפו להשבתה מלאה או חלקית. "ההחלטה לא הייתה קשה - יותר קשה להיות חטוף", סיפרה מנהלת בר ה"פיקוק" בתל אביב, ששבתה.

היום לא עבר ללא קונפליקטים: אחד מהם התבטא בפוסט שפרסמה הפועל תל אביב ברשתות החברתיות, שבו נרשמה תמיכה גלויה במשפחות ובהשבתה. הפוסט נמחק זמן קצר לאחר מכן, בעקבות בקשת הבעלים עופר ינאי, שכינה את הפוסט "החלטה רעה".

למרות הקשיים והמשמעויות הכלכליות, רבים מהשובתים הבהירו: המחיר של ההשתקה או ההתעלמות מהקריאה של המשפחות עלול להיות גבוה הרבה יותר.