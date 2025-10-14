זוהו החללים גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושניים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי השלים את הזיהוי של ארבעת החללים, גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושניים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום, שהושבו אמש מרצועת עזה.

ביפין ג'ושי, נחטף בחיים ממיגונית בקיבוץ עלומים במתקפת שבעה באוקטובר. לפי ההערכות, הוא נרצח בחודשים הראשונים למלחמה. הוא הוגדר לאורך תקופה כחטוף שקיים חשש לחייו, משפחתו התירה לאחרונה לפרסם תיעוד שלו מהשבי שככל הנראה גם צולם בחודשים הראשונים.

גיא אילוז, לפי ההערכות, נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח מפסטיבל הנובה. הוא מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי חמאס. צה"ל ציין כי המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

מטה משפחות החטופים

ביפין, הגיע לישראל מנפאל במסגרת תוכנית "זהר" ללימודי חקלאות מעשית. "אחי הוא סטודנט שנקלע למלחמה שאין לו בה צד", סיפרה בעבר אחותו פושפה. "אמא ואבא שלי הרוסים, בקושי מחזיקים מעמד. הם מתגעגעים לבן היחיד שלהם. אני מתגעגעת לחבר הכי טוב שלי".

אמש התקבלו בישראל ארונות החטופים החללים. במערכת הביטחון זעמו על הודעת חמאס כי מסר רק ארבעה: "הם יודעים על הרבה יותר ממה שהם משחררים", במטה המשפחות דרשו אמש לעצור מיידית את יישום ההסכם עד לשחרור מלא ומוחלט של כולם. "מצפים מממשלת ישראל והמתווכות לפעול מיידית לתקן את העוול הנורא", נכתב בהודעה מטעמם. ברצועת עזה עדיין מוחזקים 24 חללים חטופים.