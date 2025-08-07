כך ישראל מתכננת ליישם את כיבוש הרצועה | עמיחי שטיין

מומלצים -

הקבינט המדיני בטחוני דן הערב (חמישי) בתוכניתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שכוללת תוכנית לכיבוש מלא של הרצועה שכוללת כיתור של העיר עזה - והעברת מיליון אזרחי העיר דרומה. לאחר מכן, אמר ל-i24NEWS גורם מדיני, יהיה "טיפול במעוזי הטרור בעיר" ובהמשך יתרחב המבצע גם למחנות המרכז.

בישראל, בסיוע עם הממשל האמריקני ומדינות נוספות, מתכוונים להציף את עזה בסיוע הומניטרי עד פי 4 מהמצב הקיים היום. השגריר האמריקני בישראל מייק האקבי אמר כי ארה"ב מכננת שיפתחו 16 מרכזי סיוע הומניטרים, במודל של המרכזים שמפעילה היום קרן הסיוע GHF.

ההערכה כי הפעולה הזאת תיקח לפחות חצי שנה. גורם מדיני אמר ל-i24NEWS כי "נתניהו נחוש שזה הדרך היחידה להביע להכרעת חמאס". בראיון לרשת פוקס אמר ראש הממשלה: "אנו מתכוונים להשתלט צבאית על רצועת עזה, לפרק את חמאס, ולהעבירה לשלטון אחר".

ההערכה בישראל היא שכרגע חמאס לא מעוניין בעסקה. אבל מספר שרי קבינט ששוחחו עם i24NEWS הביעו חשש שברגע שחמאס יציע פתאום איזה מתווה לעסקה - המבצע בעזה יעצר. "אנחנו דורשים שהמבצע לכיבוש הרצועה יימשך עד תום - ללא קשר להצעת חמאס לעסקה. רק כוונה לבצע את המבצע עד תומו - יביא את חמאס לשחרר חטופים", אמר הגורם. בנוסף חוששים השרים שאמנם יאושר כיבוש מלא של הרצועה - אבל שהפעילות בשטח תתנהל בעצלתיים.

במהלך היום ראש הממשלה קיים פגישות עם השרים סמוטריץ' ובן גביר. במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הרמטכ"ל אייל זמיר כדי "לחזק את ידיו" את המתקפות האחרונות נגדו, בטענה שהוא אינו התקפי מספיק.