חמאס בהצהרה כתובה: "אישורה של ממשלת ספרד לאמברגו נשק מוחלט על 'הכיבוש הציוני' משקף את מחויבותה המוסרית והפוליטית של ספרד לזוועות ולפשעי המלחמה המבוצעים נגד עמנו הפלסטיני ברצועת עזה.

אנו קוראים שוב לכל המדינות להטיל חרם מקיף על 'הישות הציונית', לבודדה מבחינה משפטית, פוליטית וכלכלית, ולהחרים אותה בכל התחומים" (איילי כהן)