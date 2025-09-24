לוחם צה"ל נפצע קשה בקרב בצפון רצועת עזה | כל העדכונים
צה"ל איתר רקטה בטולכרם: "האירוע מתוחקר" • השליח האמריקני טום ברק: סוריה וישראל קרובות להסכם "הפחתת מתיחות" • עדכונים שוטפים מהיום ה-719 למלחמה
היום ה-719 למלחמה: צה״ל הודיע היום (רביעי) כי לוחם בסיירת גבעתי נפצע באורח קשה בקרב בצפון הרצועה - משפחתו עודכנה. כוחות צה״ל איתרו אמש רקטה בטולכרם. השליח המיוחד של ארצות הברית, טום ברק, אמר הלילה כי סוריה וישראל קרובות להגיע להסכם "הפחתת מתיחות".
חמאס בהצהרה כתובה: "אישורה של ממשלת ספרד לאמברגו נשק מוחלט על 'הכיבוש הציוני' משקף את מחויבותה המוסרית והפוליטית של ספרד לזוועות ולפשעי המלחמה המבוצעים נגד עמנו הפלסטיני ברצועת עזה.
אנו קוראים שוב לכל המדינות להטיל חרם מקיף על 'הישות הציונית', לבודדה מבחינה משפטית, פוליטית וכלכלית, ולהחרים אותה בכל התחומים" (איילי כהן)
צה"ל: לוחם בסיירת גבעתי נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום בקרב בצפון רצועת עזה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה (ינון שלום יתח)
צה״ל איתר אתמול בשעות הערב רקטה בטולכרם. הרקטה נמצאה בשטח פתוח, שם הייתה ככל הנראה זמן רב. כפי שנראה כרגע, מדובר ברקטה מאולתרת בייצור עצמי שנמצאה ללא מנוע. לפי גורמי ביטחון - לא ניתן לדעת בשלב זה אם שוגרה או לא (ינון שלום יתח)
דיווח ברצועה: צה"ל פתח בתקיפות רחבות היקף על שכונת א-נאסר שבמערב העיר עזה (איילי כהן)
השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, טום ברק, אמר הלילה כי סוריה וישראל קרובות להגיע להסכם "הפחתת מתיחות". במסגרת ההסכם, ישראל תעצור את התקיפות - בעוד שסוריה תסכים לא להציב נשק כבד בסמוך לגבול עם ישראל (גיא עזריאל)
דיווח ברצועה: צה"ל בסדרת תקיפות במחנה שאטי שבעיר עזה (איילי כהן)
דיווחים בלבנון: כטב"מים ישראליים טסים מעל ביירות והדאחייה בגובה נמוך (איילי כהן)