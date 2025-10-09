נספח סודי - הכולל איום על חמאס: הפרטים מתוך ההסכם שהוצג בפני הממשלה

ההסכם שמובא הערב (חמישי) לאישור חברי הקבינט המדיני ביטחוני, ובהמשך - לשרי הממשלה, כולל נספח סודי, שמסדיר את הבעיות שעשויות לצוץ בנוגע לשחרור החטופים. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי אחת הבעיות האפשריות היא מצב בו חמאס יטען כי אינו מצליח למצוא את כל החטופים החללים.

על פי הדיווח, המשמעות היא שבמידה וכל החטופים החיים והחטופים החללים לא ישוחררו בתוך 72 שעות - הסעיף המסווג ייכנס לתוקף. למעשה, מדובר באיום כלפי חמאס, שהשרים יצטרכו לאשר במסגרת ההסכם.

בתוך כך, כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין דיווח על שתי סוגיות נוספות שיעלו בימים הקרובים בנוגע לרצועת עזה. הסוגייה הראשונה היא כניסתן של מאות משאיות עם סיוע הומניטרי לרצועת עזה - החל ממחר. כעת, נשאלת השאלה האם ניתקל פעם נוספת בתמונות של חמושי חמאס משתלטים על הסיוע?

סוגייה נוספת היא פתיחתו של מעבר מעבר רפיח להולכי רגל - לכניסה לרצועה - אבל גם ליציאה. השב"כ צפוי לפקח על המעבר, כאשר השאלה היא האם נראה נהירה המונית החוצה?.