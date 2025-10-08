במנהלת החטופים נערכים לשחרור: הקווים המנחים לקליטתם

ברקע המגעים האינטנסיביים לעסקה, במנהלת החטופים משלימים בימים אלו את ההיערכות לקליטת חטופים. בתי החולים שיבא, איכילוב, בלינסון וסורוקה גם הפעם צפויים להיות מי שיקלטו את פדויי השבי.

חלק מהקווים המנחים לקליטה: חטופים שהיו יחד בשבי יהיו ביחד בבית החולים, גם את האחים (דוד ואיתן קוניו וגלי וזיו ברמן) ישימו ביחד. במקביל, ישנה היערכות גם להלוויות רבות של חטופים חללים שגופותיהם יושבו ארצה.

בתוך כך, מקור בחמאס התראיין היום ל"אל ערביה ואמר: "התחלנו לאסוף את גופות החטופים החללים, וביקשנו עצירה של ההפגזות כדי לסיים את המשימה". לדבריו, קיימת "גמישות, מצד האמריקנים בכל הקשור לסוגיית מסירת גופות החטופים.

"סיפקנו למתווכות רשימה של גופות וחטופים חיים בכדי שיעבירו לישראל. ישראל יודעת בדיוק מי חי ומי אינו", טען המקור.

בנוסף, דיווחנו היום כי בימים האחרונים נוסחה במשרד ראש הממשלה ובמשרד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה טיוטת הצעת מחליטים לעסקת חטופים ושחרור מחבלים. נספח שמות האסירים הביטחוניים המיועדים לשחרור טרם הושלם, והדיונים סביבו נמשכים בשעות אלו בשארם א-שייח’.