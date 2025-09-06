פורסמה תמונתו של אלון אהל מסרטון חמאס; טראמפ: "ישראל במצב מורכב" | סיכום חדשות השבת

מומלצים -

סיכום חדשות סוף השבוע: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי מתנהל משא ומתן מול חמאס - וכי "הוא חושב שכמה מהחטופים מתו לאחרונה". התמרון בעזה ממשיך: צה"ל תקף בניין רב קומות נוסף של חמאס, ישראל הכריזה על מרחב הומניטרי באזור ח'אן יונס. ענת אנגרסט, אמו של חייל חטוף: "הודיעו לי בטלפון שמתן שלי בסכנת חיים מיידית". כל חדשות סוף השבוע.

טראמפ: "מתנהל משא ומתן מול חמאס, דרשתי את שחרור כל החטופים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס במהלך הלילה למחאת משפחות החטופים, וחשף כי בימים אלה, מתנהל משא ומתן מול חמאס. "38 מהחטופים, אנשים צעירים ומדהימים, מתו", אמר, "ויש לכם 20 נוספים, אני חושב שכמה מהם מתו לאחרונה אבל מקווה שאני טועה". כמו כן, הוא הזכיר את ההפגנות של משפחות חטופים, אמר: "הן מציבות את ישראל במצב מורכב, כי קשה לבצע מלחמה כאשר אנשים רוצים בחזרת החטופים חיים, אז זה מאוד עצוב". עוד הוא הוסיף: "מתנהל משא ומתן מול חמאס, דרשתי את שחרור כל החטופים".

התמרון בעזה ממשיך: צה"ל תקף בניין רב קומות נוסף, ישראל הכריזה על מרחב הומניטרי באזור ח'אן יונס

צה"ל הכריז הבוקר על אזור הומניטרי בחאן יונס, זאת נוכח הרחבת התמרון בעיר עזה והשתלטות על מעוזי הטרור של חמאס. בהודעה נמסר בין היתר כי הוא כולל תשתיות הומניטריות חיוניות כגון בתי חולים שדה, קווי מים ומתקני התפלה, לצד המשך אספקה שוטפת. כמו כן, צה"ל תקף בניין רב קומות במרחב העיר עזה, שהיה בשימוש חמאס.

דובר צה"ל בניין רב קומות שהוסב לתשתיות טרור והותקף על ידי צה"ל בעיר עזה, היום

ענת אנגרסט: "הודיעו לי בטלפון שמתן שלי בסכנת חיים מיידית"

ענת אנגרסט, אמו של מתן החטוף ברצועת עזה מזה 701 ימים, שיתפה הבוקר בחשבון ה-X שלה אודות פרטי שיחת הטלפון הקשה שקיבלה וכללה עדכון לפיו בנה - שנחטף מתוך הטנק בו שהה ב-7/10, נמצא בסכנת חיים. "ראש הממשלה, ישנת הלילה? כי אני עברתי את הלילה ה700 ללא שינה. מתן שלי בסכנת חיים מיידית. ככה הודיעו לי אתמול בטלפון", כתבה.

