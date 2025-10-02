מחבל חדר למוצב במרכז הרצועה ופתח באש, קצין לוחם נפצע קשה

קצין לוחם מגדוד 414 של חיל הגנת הגבולות נפצע קשה היום (חמישי) באירוע חדירה של מחבל פלסטיני למוצב ברצועת עזה.

המחבל, חדר לתוך המוצב שממוקם במרכז הרצועה ופתח באש לעבר הלוחמים, שהשיבו בירי וחיסלו אותו. כתוצאה מהירי שלו, נפצע קצין האיסוף באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל, הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

i24NEWS

אירוע חריג ודומה התרחש באוגוסט האחרון, כאשר מספר חוליות, המונות כ-15 מחבלים, ניסו לפשוט על מגנן של חטיבת כפיר בח'אן יונס שבמרכז הרצועה, חלקם הצליחו אף לחדור פנימה. לוחמי סיירת חרוב סיכלו את ההתקפה המשולבת, שכללה ירי מקלעים וטילי נ"ט. עשרה חוסלו בקרבות פנים מול פנים ובתקיפות מהאוויר.