דיווח: הצלב האדום משעה באופן זמני את פעילותו בעיר עזה

הצלב האדום הודיע ​​היום (רביעי) כי הוא משעה זמנית את פעילותו בעיר עזה ומעביר את עובדיו מקום עקב ההסלמה במלחמה. "הוועד הבין-לאומי של הצלב האדום ימשיך לשאוף לספק תמיכה לאזרחים בעיר עזה, בכל עת שהנסיבות יאפשרו זאת, ממשרדינו בדיר אל-בלח וברפיח, אשר נותרו פעילים במלואם", נמסר בהצהרה.

מוקדם יותר היום, שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: ״צה"ל משלים בשעות אלה את תפיסת ציר נצרים עד לחוף ימה של עזה ומבתר את עזה בין צפון לדרום. בכך יהודק הכיתור סביב העיר עזה וכל היוצאים ממנה דרומה ייאלצו לעבור דרך נקזי הבידוק של צה"ל. זאת הזדמנות אחרונה לתושבי עזה המעוניינים בכך לנוע דרומה ולהשאיר את מחבלי החמאס מבודדים בעיר עזה עצמה מול פעילות צה"ל שנמשכת במלוא העוצמה. מי שיישארו בעזה יהיו מחבלים ותומכי טרור. צה"ל נערך לכל האפשרויות ונחוש להמשיך בפעילותו - עד להשבת כל החטופים והתפרקות החמאס מנשקו, בדרך לסיום המלחמה".