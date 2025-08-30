גורם מדיני: כרגע אין התקדמות במגעים לעסקת חטופים

מומלצים -

הדיון המכריע בקבינט לאישור התוכנית לכיבוש העיר עזה יתקיים מחר, אך עבור שבועיים מאז שחמאס הגיב לאחרונה למשא ומתן. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (שבת) ב"מגזין השבת" מפי גורם מדיני כי במקביל למאמצים לחדש את המגעים, בשלב זה אין כל התקדמות: "בישראל עומדים על כך שמו"מ יהיה רק על עסקה מלאה". עוד לפי עזריאל, יתכן ששינוי יבוא רק אחרי שטנקים של צה"ל כבר יהיו עמוק בתוך העיר עזה. צפו בדיווח המלא - למעלה