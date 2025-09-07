ארבעה כטב"מים שוגרו מתימן, אחד פגע בנמל התעופה ברמון

מומלצים -

גבר בן 63 ואישה בת 52 נפצעו קל מפגיעת הכטב"ם החות'י היום (ראשון) בשדה התעופה רמון, סמוך לאילת. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים יוספטל באילת. בנוסף, טופלו מספר נפגעי חרדה.

מפרטים ראשוניים עולה כי ארבעה כטב"מים שוגרו מתימן במקביל - שלושה לאזור סיני וגבול מצרים ממערב. כולם יורטו והופלו בהצלחה. כטב"ם נוסף, שפגע באולם הנוסעים בשדה התעופה, לא זוהה במערכות הגילוי של הבקרה האווירית, ועל כן גם לא יורט.

בחיל האוויר מקיימים תחקיר ראשוני בין הגופים כדי להבין מה בדיוק גרם לכשל בגילוי הכטב"ם. נבדקת האפשרות שאחת המערכות לא עבדה, אך מוקדם לקבוע.

מרשות שדות תעופה נמסר כי "בשלב זה בוצעה הקפאת מצב ונעצרו ההנראות והנחיתות ברמון. רש"ת פועלת להחזיר את הפעילות לסדרה בהקדם. נמשיך ונעדכן ככל שיהיו ממצאים נוספים". כעבור שעה וחצי נמסר כי "שדה התעופה רמון חזר לפעילות מלאה - לטיסות יוצאות ונכנסות".

בכיר בחות'ים הדגיש לאחר הפגיעה כי "שדות התעופה של האויב לא בטוחים", וכי "מטרות רגישות נוספות על הכוונת".

מדוברות "ארקיע" נמסר כי "בעקבות פגיעת הכטמ"ם בשדה רמון, כל נוסעי החברה וצוות הטיסה שהיו בשדה בריאים ושלמים. לאחר בדיקות נקבע כי לא נגרם נזק למטוס. 'ארקיע' פועלת בהתאם להנחיות רשויות התעופה והביטחון וברגע ששדה התעופה ישוב לפעילות סדירה - יופעלו הטיסות מחדש. בתקווה לימים שקטים ובטוחים יותר".

מעיריית אילת הוסיפו כי ראש העיר אלי לנקרי יצא מיידית לזירה יחד עם מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה, אילן חדידה. בנס גדול האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, למעט שני פצועים באורח קל, במיוחד כשמביאים בחשבון את העובדה המדאיגה שלא נשמעה התרעה מוקדמת. זה נושא שחייב להיבדק לעומק ובהקדם" אמר לנקרי והוסיף: "לצערי, האיום מצד החות'ים עדיין ממשי, מסוכן ומורגש היטב כאן באילת. כאשר נתיב השיט לעיר עדיין חסום, והנמל הימי של אילת מושבת כבר תקופה ארוכה. זו פגיעה ישירה בכלכלה, בתנועה החופשית של סחורות ובחוסן הלאומי שלנו. מדינת ישראל חייבת להמשיך ולפעול בנחישות ובעוצמה כדי להסיר את האיום לא רק על אילת, אלא על כל אזרחי המדינה".

עוד נמסר כי "מיד עם הישמע קולות הנפץ, יצאו למקום צוותי כבאות והצלה מתחנת 'רמון' שממוקמת בכניסה לשדה התעופה וצוותים נוספים יצאו מיד למקום האירוע יחד עם גורמי הביטחון, החירום וההצלה.

עוד על רקע האירוע הודיעה רשות שדות התעופה, כי בשלב זה נסגר המרחב האווירי הדרומי לתנועת מטוסים".