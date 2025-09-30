צה"ל: שני מחבלי חיזבאללה חוסלו בתקיפות חיל האוויר
השניים חוסלו בשני אירועים שונים בדרום לבנון • הם היו פעילים במערך הארטילריה של ארגון הטרור השיעי, אחד מהם - בכיר ביחידה • דיווחים פלסטיניים: גל תקיפות אוויריות במרכז ובדרום הרצועה • עדכונים שוטפים
היום ה-725 למלחמה: צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי חיסל בתקיפות כלי טיס של חיל האוויר שני מחבלי חיזבאללה, אשר היו פעילים ביחידת הארטילריה של ארגון הטרור. אחד ההרוגים - בכיר ביחידה. דיווחים פלסטיניים: גל תקיפות במרכז ובדרום הרצועה.
צה"ל: אמש, כלי טיס של חיל האוויר תקפו שני מחבלי חיזבאללה אשר היו פעילים ביחידת הארטילריה של ארגון הטרור. השניים קידמו מתווי טרור ורקטות לעבר ישראל ונגד כוחותינו
דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז ובדרום הרצועה
