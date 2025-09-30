היום ה-725 למלחמה: צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי חיסל בתקיפות כלי טיס של חיל האוויר שני מחבלי חיזבאללה, אשר היו פעילים ביחידת הארטילריה של ארגון הטרור. אחד ההרוגים - בכיר ביחידה. דיווחים פלסטיניים: גל תקיפות במרכז ובדרום הרצועה.

צה"ל: אמש, כלי טיס של חיל האוויר תקפו שני מחבלי חיזבאללה אשר היו פעילים ביחידת הארטילריה של ארגון הטרור. השניים קידמו מתווי טרור ורקטות לעבר ישראל ונגד כוחותינו דובר צה"ל דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז ובדרום הרצועה