צה"ל: שני מחבלי חיזבאללה חוסלו בתקיפות חיל האוויר

השניים חוסלו בשני אירועים שונים בדרום לבנון • הם היו פעילים במערך הארטילריה של ארגון הטרור השיעי, אחד מהם - בכיר ביחידה • דיווחים פלסטיניים: גל תקיפות אוויריות במרכז ובדרום הרצועה • עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS
כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
מטוסי חיל האוויר תקפו בעיר עזה, ארכיון
מטוסי חיל האוויר תקפו בעיר עזה, ארכיוןדובר צה״ל

היום ה-725 למלחמה: צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי חיסל בתקיפות כלי טיס של חיל האוויר שני מחבלי חיזבאללה, אשר היו פעילים ביחידת הארטילריה של ארגון הטרור. אחד ההרוגים - בכיר ביחידה. דיווחים פלסטיניים: גל תקיפות במרכז ובדרום הרצועה.

צה"ל: אמש, כלי טיס של חיל האוויר תקפו שני מחבלי חיזבאללה אשר היו פעילים ביחידת הארטילריה של ארגון הטרור. השניים קידמו מתווי טרור ורקטות לעבר ישראל ונגד כוחותינו

Video poster
צה"ל: שני מחבלי חיזבאללה חוסלו בתקיפות חיל האוויר דובר צה"ל

דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז ובדרום הרצועה

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות