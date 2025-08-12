לקראת חידוש המו"מ: משלחת חמאס הגיעה לקהיר | כל העדכונים

המתווכות הציגו בפני משלחת חמאס בקהיר יוזמה חדשה להפסקת אש בת 60 יום ברצועת עזה, בניסיון להחיות את המשא ומתן התקוע. עיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי מדווח כי ההצעה קוראת למשא ומתן במהלך תקופת 60 ימים על "עסקה מקיפה הכוללת את שחרור כל החטופים, חיים וחללים כאחד, בתמורה לשחרור אסירים ביטחוניים פלסטינים ופירוק חמאס מנשקו".

במסגרת היוזמה, נדרש מחמאס להסכים לתוכנית נסיגה צבאית חדשה של ישראל מעזה, תחת פיקוח ערבי-אמריקני, עד שיושג פתרון קבע בנושא פירוק הנשק וניהול הרצועה. חמאס יידרש להקפיא את פעילות הזרוע הצבאית שלו ולפרק אותה מנשקה, עם ערבויות מצד מתווכים בינלאומיים (לינה עבד)