לקראת חידוש המו"מ: משלחת חמאס הגיעה לקהיר | כל העדכונים
בכיר חמאס מסר כי המשלחת תדון בהפסקת המלחמה בעזה, הכנסת סיוע הומניטרי ובנושאים לאומיים-פלסטיניים • ברצועה מדווחים כי צה"ל ביצע ירי ארטילרי באזורים המזרחיים של העיר עזה • כל העדכונים מהיום ה-677 למלחמה
מומלצים -
היום ה-677 למלחמה: משלחת של חמאס, בראשות טאהר א-נונו, הגיעה הלילה (בין שלישי לרביעי) לקהיר על מנת להתחיל בשיחות מקדימות לקראת חידוש המשא ומתן עם ישראל. ברצועה דווח כי צה"ל ביצע ירי ארטילרי באזורים המזרחיים של העיר עזה.
מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, הזהיר את ישראל ואת רוסיה, והביע חשש לנוכח "דפוסים מדאיגים של שימוש בצורות מסוימות של אלימות מינית בידי כוחות הביטחון שלהן" (רון צור)
המתווכות הציגו בפני משלחת חמאס בקהיר יוזמה חדשה להפסקת אש בת 60 יום ברצועת עזה, בניסיון להחיות את המשא ומתן התקוע. עיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי מדווח כי ההצעה קוראת למשא ומתן במהלך תקופת 60 ימים על "עסקה מקיפה הכוללת את שחרור כל החטופים, חיים וחללים כאחד, בתמורה לשחרור אסירים ביטחוניים פלסטינים ופירוק חמאס מנשקו".
במסגרת היוזמה, נדרש מחמאס להסכים לתוכנית נסיגה צבאית חדשה של ישראל מעזה, תחת פיקוח ערבי-אמריקני, עד שיושג פתרון קבע בנושא פירוק הנשק וניהול הרצועה. חמאס יידרש להקפיא את פעילות הזרוע הצבאית שלו ולפרק אותה מנשקה, עם ערבויות מצד מתווכים בינלאומיים (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: צה"ל ביצע ירי ארטילרי באזורים המזרחיים של העיר עזה (לינה עבד)
משלחת בכירי חמאס, בראשות טאהר א-נונו, הגיעה לקהיר על מנת להתחיל בשיחות מקדימות לקראת חידוש המשא ומתן. א-נונו מסר כי ידונו בהפסקת המלחמה בעזה, הכנסת סיוע הומניטרי ובנושאים הלאומיים הפלסטיניים (ניר מגנזי)