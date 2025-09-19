דיווח: 31 עיתונאים נהרגו במתקפה בתימן; "עסקו בתעמולה"

מומלצים -

דו"ח חדש, שפורסם היום (שישי) על ידי הוושינגטון פוסט, מצביע על כך שמתקפה ישראלית על מתחם עיתונות בתימן בשבוע שעבר הובילה למותם של 31 עיתונאים ועובדי מדיה, מה שהופך "אותה למתקפה הקטלנית ביותר על עיתונאים באזור שנרשמה אי פעם על ידי ועדת ההגנה על עיתונאים (CPJ)".

המתקפה אירעה ב-11 בספטמבר בבירה צנעא, בשעה שצוותי העיתון הצבאי של תימן היו בעיצומו של סיום הגיליון השבועי שלהם. בין הקורבנות היה גם ילד שלווה עיתונאי למקום העבודה. הדו"ח מציין כי בנוסף ל-31 ההרוגים, נפצעו 131 בני אדם, על פי משרד הבריאות החות'י.

דובר צה"ל מסר כי המתקפה כוונה למטה ההסברה הצבאית של החות'ים, שתיאם את הפצת מסרי תעמולה, אך לא סיפק הוכחות לפעילות צבאית במתחם. מומחים לזכויות אדם מדגישים כי "תעמולה אינה מספיקה כדי להפוך מוסד מדיה ליעד צבאי", ומציינים כי עיתונאים נחשבים לאזרחים לפי החוק הבינלאומי.

בין הקורבנות, לפי הדו"ח, נמצאים עיתונאים ממספר כלי תקשורת הקשורים לחות'ים. המתקפה פוגעת קשות במערכת העיתונות בתימן, שכבר מצויה במצוקה קשה בשל עשר שנים של שלטון החות'ים, מלחמה, סנקציות ואינפלציה קיצונית.

עוד מציין הדו"ח כי מתקפות ישראליות על עיתונאים באזור מאז ה-7 באוקטובר הביאו למותם של לפחות 233 עיתונאים ועובדי מדיה בגבולות הגזרה, כולל עזה, לבנון, איראן ותימן.

אנליסטים מזהירים כי הדיווח על ההתקפה בתימן עלול להחמיר את הסיכון לעיתונאים ברחבי העולם, בשל חוסר מגבלות והיעדר גינוי רשמי. "אם אפשר להרוג 31 עיתונאים בלילה אחד, אפשר להרוג עשרה ביום אחר", אמר מומחה CPJ.