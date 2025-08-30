מלחמת עזה תחתית: כך צה"ל שולל מחמאס את נשק המנהרות

מומלצים -

מאות קילומטרים של מחילות הטרור של חמאס הפתיעו את צה"ל והם כבר שנתיים מבצרים לאלפי מחבלים. רק השבוע חשפו הכוחות בזייתון מנהרה עם חדרי שהייה ואמל"ח על רוב הפעולות כנראה לא תשמעו אבל במערכת הביטחון יודעים שכדי להכריע את חמאס צריך לנצח את המנהרות. צפו בכתבה שהכינה מיכל רבינוביץ' מתוך "מגזין השבת"