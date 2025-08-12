דיווח: צה"ל פעל הלילה במחנה אל-עין שליד שכם | עדכונים שוטפים
דיווחים על הרוגים ופצועים בתקיפות חיל האוויר בשכונת אל-זייתון שבעזה • סקיי ניוז: החלה כניסתן לרצועת עזה של 20 משאיות סיוע של האמירויות דרך מעבר רפיח • כל העדכונים מהיום ה-676 למלחמה
היום ה-676 למלחמה: ברשתות הערביות דיווחו הלילה (בין שני שלישי) כי צה"ל פעל במחנה הפליטים אל-עין שליד שכם. כמו כן, דווח ברשת אל גז'ירה כי צה"ל פעל הלילה בשכנות אל-זייתון שבעזה - ובתקיפה נהרגו שבעה אנשים ונפצעו אחדים נוספים. כתב סקיי ניוז בערבית בעזה: החלה כניסתן לרצועת עזה של 20 משאיות סיוע של האמירויות דרך מעבר רפיח, והן בדרכן למעבר כרם שלום, כהכנה לשילוחן לרצועה.
שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, טען במהלך הלילה כי "הסיבה לרעב ברצועת עזה היא רצונו של חמאס לשמור על השליטה בשוק המזון. הוא הוסיף, במהלך ריאיון שהעניק לעיתונאי הבריטי פירס מורגן, כי מחבלי חמאס "אוכלים טוב ואף אחד מהם לא רעב, במקום אוכל הם צריכים קצת אוזמפיק" (רון צור)
יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן, התראיין ל-CNN והתייחס לנתניהו: "אני לא מאמין לו ואף אחד לא מאמין לו. הרמטכ"ל אומר שהצבא מותש אחרי 22 חודשי לחימה, אין תכניות ואנחנו מסכנים חטופים. כולם אומרים את זה חוץ מנתניהו והממשלה הקיצונית שלו".
"נתניהו מושך זמן, הוא רואה את החטופים בתור עול כי מופעל עליו לחץ מתוך החברה הישראלית, האופוזיציה, הצבא, המשפחות, והוא רק רוצה לכבוש את עזה כדי לרצות את בן גביר וסמוטריץ׳, ויהיה לו יותר קל לעשות את זה אם כל החטופים יוכרזו מתים" (רון צור)
עיתון אל-אח'באר הלבנוני מדווח מפי מקורות בחמאס: "ישראל מנסה להקים קבוצות הפועלות למען האינטרסים שלה בעיר עזה ובצפון הרצועה. חמאס הצליח להתעמת עם מספר קבוצות אלו, במיוחד באזור בית חאנון" (הדר טבשי)
דיווח בעיתון אל-אח'באר הלבנוני: ההנהגה המצרית הסבירה לחמאס את מאמציה להקל על המצב הנוכחי בעזה ולסיים את הרעב, בעוד הנהגת חמאס חזרה על עמדתה כי "משא ומתן בצל הרעב הוא חסר טעם" (הדר טבשי)
אל גז'ירה: הרוגים ופצועים בתקיפה לילית בשכונת אל-זייתון שבעזה
כתב סקיי ניוז בערבית בעזה: החלה כניסתן לרצועת עזה של 20 משאיות סיוע של האמירויות דרך מעבר רפיח, והן בדרכן למעבר כרם שלום, כהכנה לשילוחן לרצועה (הדר טבאשי)
דיווחים פלסטינים: צה"ל פעל במהלך הלילה במחנה הפליטים אל-עין שממערב לשכם (הדר טבאשי)