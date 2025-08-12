יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן, התראיין ל-CNN והתייחס לנתניהו: "אני לא מאמין לו ואף אחד לא מאמין לו. הרמטכ"ל אומר שהצבא מותש אחרי 22 חודשי לחימה, אין תכניות ואנחנו מסכנים חטופים. כולם אומרים את זה חוץ מנתניהו והממשלה הקיצונית שלו".

"נתניהו מושך זמן, הוא רואה את החטופים בתור עול כי מופעל עליו לחץ מתוך החברה הישראלית, האופוזיציה, הצבא, המשפחות, והוא רק רוצה לכבוש את עזה כדי לרצות את בן גביר וסמוטריץ׳, ויהיה לו יותר קל לעשות את זה אם כל החטופים יוכרזו מתים" (רון צור)