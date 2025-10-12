מדינות ערב מרימות ראש: מי תשיג דריסת רגל בעזה ביום שאחרי?

הסכם הפסקת האש ופסגת שארם א שיח', הן מבואה למעורבות ערבית הולכת וגוברת, גם טורקית וגם קטרית, בתיק הפלסטיני ובעזה. כוח משימה אמריקני, טורקי, קטארי, מצרי ואמיראתי יפעל לפיקוח על הפסקת האש ברצועת עזה ובתיאום עם ישראל.

פסגה ערבית נוספת מתקיימת בשארם א שיח' כדי לקבע את הפסקת האש, למנוע מישראל את החזרה ללחימה ולעצב את "היום שאחרי" ברצועת עזה. החמ''ל המשותף הפועל ממצרים ומפקח על הפסקת האש, מעורב גם בפתיחת מעבר רפיח, בהכנסת הסיוע ההומניטרי ואף במהלכים לתיקון תשתיות החשמל ברצועת עזה. צוות מצרי אירופאי יפעיל אותו באופן זמני.

יצויין כי, לפי דיווח ב"אל-ערבי אל-ג'דיד", הרשות הפלסטינית לא הוזמנה לפסגת שארם א-שייח' שתתקיים בין נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לצד זאת, אתמול, התקיימה פסגה בין מדינות בקטאר, במהלכה סעודיה וצרפת גייסו את מדינות העולם לתמוך במדינה הפלסטינית.

בתוך כך, טורקיה, שהביאה את חמאס לקבל את המתווה האמריקני, הולכת ומגלה מעורבות משמעותית גם בתיווך בין ישראל לחמאס וגם בעתיד רצועת עזה והיום שאחרי. לא בכדי אמר שר החוץ הטורקי כי ''את עזה ינהלו הפלסטינים בלבד. העניין שלנו בסוגייה הפלסטינית נובע מחשיבותו ההיסטורית של מסגד אל אקצא' לטורקים". כידוע, טורקיה היא גם שחקן מרכזי בסוריה גם מולה מקיימת ישראל מערכת תיאום רגישה.

בעתיד הבינוני, אם וכאשר מדינות ערב יקבלו על עצמן את שיקום רצועת עזה, הן יגלו מעורבות רבה מאוד בעתיד הרצועה - בעל המאה הוא בעל הדעה. כך נוצר ציר השפעה אחד על התיק הפלסטיני שעובר דרך טורקיה וקטאר, שמקדמות את ציר האחים המוסלמים בעוד הציר השני עובר מסעודיה למצרים ולמפרץ, שמקדמות את הרשות הפלסטינית.