גורם ישראלי: הפרות ההסכם ע"י חמאס לא יעברו ללא תגובה

ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום (שלישי) דיון על התגובה הישראלית להפרות ההסכם של חמאס. חלק מאפשרויות התגובה נידונו בימים האחרונים עם האמריקנים. גורם ישראלי אמר במקביל כי "זה לא יכול לעבור ללא תגובה".

בין ההפרות שיעלו בדיון - ההערכה לפיה חמאס השיב אמש ממצאים ששייכים לחלל שהובא כבר לקבורה, ולא גופת חלל-חטוף.

בתוך כך, חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ודרש את כינוס הפורום המצומצם, זאת "על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס את תנאי הפסקת האש והשלב הראשון בתכניתו של הנשיא טראמפ ועל רקע העדר ההתקדמות בפירוקו ובפירוזה של עזה", כתב.

בהמשך המכתב ציין: "אבקשך לכנס בדחיפות ועוד היום את הקבינט המצומצם לדיון בכדי לגבש סל תגובות תקיף ונחוש ובכדי לוודא את עמידתנו במטרת המלחמה המרכזית של השמדת חמאס והסרת האיום הנשקף מעזה לעבר אזרחי ישראל. לא ניתן לאפשר לחמאס להתל באזרחי ישראל ולשחק בציניות אכזרית ברגשותיהם של משפחות החטופים החללים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף כי "העובדה שחמאס ממשיך לשחק משחקים, ולא להעביר מיד את כל גופות החללים שלנו - היא כשלעצמה מעידה כי ארגון הטרור עדיין עומד על רגליו. הגיע הזמן לשבור את הרגליים האלו אחת ולתמיד".

"כעת אנחנו לא צריכים 'לגבות מחיר מחמאס' על ההפרות - אלא לגבות ממנו את עצם קיומו, ולהשמיד אותו לחלוטין, אחת ולתמיד - בהתאם למטרה המרכזית שהוגדרה למלחמת התקומה. אדוני ראש הממשלה, מספיק להסס - תן את הפקודה", ציין.