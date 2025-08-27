שורדת השבי אילנה גריצ'בסקי במועצת הביטחון: "איפה הייתם?"

מומלצים -

אילנה גריצווסקי, ששרדה את השבי בעזה ובת זוגו של מתן צנגאוקר שנחטף ב־7 באוקטובר, נאמה היום (שלישי) במועצת הביטחון של האו"ם. בדבריה תקפה את האדישות של ארגונים בינלאומיים לנוכח פשעי חמאס: "כשהייתי ילדה במקסיקו למדתי להאמין בזכויות אדם, ביוניסף ובצלב האדום. היום אני שואלת - איפה היו הארגונים האלה כשנזקקתי להם יותר מכל?"

כמו כן, גריצווסקי מתארת רגעי אימה קשים, מלווים באלימות מינית כלפיה: "שמעתי צעקות של מחבלים מתרקבים, ואז הם תפסו אותי בשיער. הרביצו לי בבטן, זרקו אותי על הקיר. המחבלים הרביצו בי, נגעו בכל גופי, זרקו אותי על אופנוע.⁩: בדרך לעזה, כשהם התחילו לגעת בי ולהטריד אותי מינית, התעלפתי. עבור חמאס, הייתי פרס. קמתי בעזה והייתי מוקפת למחבלים של חמאס. התחננתי שלא יאנסו אותי, אמרתי להם שאני במחזור. זה גרם להם לעזוב אותי. לא יודעת מה חמאס עשו לגוף שלי בדקות שהייתי מחוסרת הכרה".

גריצווסקי שחזרה בפני השגרירים את אירועי הטבח בקיבוץ ניר עוז: "התעוררנו לאזעקות, מתן החזיק את דלת הממ"ד בכל כוחו עד שהמחבלים פרצו. איבדתי אותו ברגע אחד. הם גררו אותי מהבית, היכו אותי, השפילו אותי והעבירו אותי לעזה. במשך 55 ימי שבי ירדתי 12 ק"ג, בלי תרופות, בלי מקלחות, תחת טרור פסיכולוגי מתמשך."

בהמשך פנתה ישירות לנציגי הקהילה הבינלאומית: "שמעתם מה חמאס עשה לנשים ולילדים, ואתם שותקים. למה חמאס לא מגונה כמו כל ארגון טרור אחר? למה הקורבנות היהודים מוטלים בספק? שתיקה היא בגידה."

לקראת סיום נאומה קראה לשחרור מיידי של החטופים, בהם בן זוגה: "מתן - תהיה חזק. אל תאבד תקווה. כולנו מחכים לך. אני מבקשת מכם – אל תפנו מבט. צריך עסקה עכשיו. החזירו אותם הביתה."