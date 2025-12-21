דיווחים פלסטיניים: שני הרוגים מאש צה"ל בשכונת שג'אעייה
חמאס: משלחת בראשות ח'ליל אל-חיה נפגשה אמש באיסטנבול עם ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלן. בפגישה דנו הצדדים ביישום הסכם הפסקת האש בעזה, בדרישה להשלמת התחייבויות ישראל בשלב א' להסכם. בנוסף הצדדים דנו בתפקיד טורקיה ובמאמצים ליצירת התנאים הנדרשים למעבר לשלב ב', לטיפול בסוגיות הפתוחות (לינא עבד)
