דיווחים פלסטיניים: שני הרוגים מאש צה"ל בשכונת שג'אעייה

חמאס: משלחת בראשות ח'ליל אל-חיה נפגשה באיסטנבול עם ראש המודיעין הטורקי, ודנה עימו על מאמצי יישום הפסקת האש • דיווחים על ירי ארטילרי לעבר מזרח העיר עזה שבצפון הרצועה • עדכונים שוטפים

