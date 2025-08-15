שעת הכרעה: המילואימניקים שדורשים - תנו לנו ללכת עד הסוף

מומלצים -

כשתופי המלחמה מתקרבים לקראת הפלישה הגדולה על העיר עזה, ורגע לפני גיוס המוני של אנשי מילואים - השבוע יצאו מאות לוחמי מילואים בקריאה נחרצת לראש הממשלה - הפעם, אל תעצרו אותנו, תנו ללכת עד הסוף - עד ההכרעה.

למרות שמאחוריהם מאות ימי מילואים, הם מבינים מה עומד לפניהם - עתידה וגורלה של המדינה. את חמאס, הם אומרים, חייבים להשמיד. נוה דרומי פגשה חלק מהם, ובין מטווח אחד לשני, שמעה כמה הם חדורים שליחות, ומה קרה כשמנגד הם פגשו את אלו שדורשים לסיים את המלחמה.

