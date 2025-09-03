החל יום המחאה למען החטופים: פחים הוצתו בסמוך לבית רה"מ, במקביל - הפגנות מול בתי השרים
ארבעת ימי המחאות להשבת החטופים החלו בירושלים • משפחות ותומכים רבים כבר החלו להגיע לבירה ומתכנסים לשורת הפגנות סמוך למעון ראש הממשלה • פחים וצמיגים הוצתו
ארבעת ימי המחאות להשבת החטופים החלו הבוקר (רביעי) בירושלים. משפחות חטופים ותומכים רבים כבר החלו להגיע לבירה ומתכנסים לשורת הפגנות סמוך למעון ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב עזה. פחים וצמיגים הוצתו במקום. במקביל - הפגנות מול בתי השרים. המחאות צפויות להסתיים ביום שבת, בעצרת מרכזית בכיכר פריז.
לו"ז לימי המחאה
רביעי
15:00: פתיחת מאהל המחאה מול מעון ראש הממשלה בירושלים והצהרת משפחות חטופים.
16:30-19:30: הפגנה בסמוך למעון - בהובלת משפחות חטופים, הורי לוחמים ומילואימניקים.
לאורח היום שיעורי לירושלמים מכל רכב הארץ
חמישי
9:00: פתיחת היום במאהל בהשתתפות משפחות חטופים
20:00-17:00: משמרת 101 ברחוב עזה פינת מטולדה
18:30: שרשרת אנושית של בני נוער בגן העצמאות ועד למעון רה"מ
20:00: ערב מחאה בהובלת הבית המשותף
לאורך היום יתקיים ביקורים של אישי ציבור במאהל
שישי
9:30: תפילת ענק בכותל לסיום המלחמה בהובלת צבי זוסמן, אביו של זיו זוסמן ז"ל
14:00: קבלת שבת בהובלת מטה המשפחות הירושלמי
שבת
מ-20:00: עצרת ענק מול מעון רה"מ בירושלים
שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני בטחוני, מירי רגב: "המחאה של השמאל איבדה שליטה מזמן והפכה להתנהגות אלימה, מסוכנת ובלתי נתפסת. זה כבר לא חופש ביטוי, זו אלימות בריונית שמזכירה שיטות של ארגוני טרור" (יולי סולומון)
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, על המחאות: "הצתת הצמיגים - טרור"
המשטרה על המחאות בירושלים: "נאפשר את זכות המחאה לכל אדם כל עוד ובמהלכה נשמר הסדר הציבורי והציות לחוק. בכל חריגה מכך, נפעל בנחישות וללא משוא פנים כנגד אלו הפוגעים בביטחון אזרחים ושוטרים ואף מסכנים את עצמם, להשבת הסדר הציבורי".
צמיגים בוערים בסביבת מעון ראש הממשלה
מפגינים מתבצרים בבניין הספריה הלאומית בירושלים, קוראים להפסקת המלחמה ולהחזרת החטופים
עשרות מפגינים מול ביתו של השר רון דרמר, האחראי על המשא ומתן להשבת החטופים, שמפקיר אותם, לטענתם