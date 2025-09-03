החל יום המחאה למען החטופים: פחים הוצתו בסמוך לבית רה"מ, במקביל - הפגנות מול בתי השרים

המשטרה על המחאות בירושלים: "נאפשר את זכות המחאה לכל אדם כל עוד ובמהלכה נשמר הסדר הציבורי והציות לחוק. בכל חריגה מכך, נפעל בנחישות וללא משוא פנים כנגד אלו הפוגעים בביטחון אזרחים ושוטרים ואף מסכנים את עצמם, להשבת הסדר הציבורי".