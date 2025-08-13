חטף חיילים ב-7/10: חוסל סגן מפקד פלוגת נוח'בה בג'באליה

מומלצים -

דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו הערב (רביעי) כי צה"ל ושירות הביטחון הכללי חיסלו את המחבל עבדאללה סעיד עבד אלבגין, סגן מפקד פלוגת נח'בה בגדוד מרכז ג'באליה של חמאס. צפו בתיעוד מהחיסול.

דובר צה"ל

החיסול בוצע ב-7 באוגוסט 2025, בהכוונת חטיבת האש 215 ובסיוע פיקוד הדרום. עבד אלבגין השתתף בטבח ב-7 באוקטובר, פשט לשטח ישראל, לקח חלק בפשיטה לבסיס מת"ק ארז והיה מעורב בחטיפת החיילים רון שרמן ז"ל, ניק בייזר ז"ל ותמיר נמרודי.

במהלך המלחמה קידם עבד אלבגין תכניות טרור נגד כוחות צה"ל במרחב רצועת עזה. בצה"ל ובשב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול "בעוצמה וללא פשרות" נגד כל מי שלקח חלק במתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר.