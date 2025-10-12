גם בחמאס מאשרים: החל ממחר בבוקר - החטופים ישוחררו

מנהיג חמאס אוסאמה חמדאן התראיין אתמול (שבת) לסוכנות הידיעות AFP ואישר כי שחרורם של 48 החטופים, חיים ומתים כאחד, יחל בבוקר יום שני וציין כי אין בכך חדש. לדבריו, חמישה מעברים צפויים להיפתח לכניסת סיוע הומניטרי במסגרת ההסכם, והוסיף כי מעבר רפיח בין רצועת עזה למצרים ייפתח מחדש "בשני הכיוונים ביום רביעי הבא".

לפי הדיווח, 400 משאיות עם סיוע הומניטרי מגוון צפויות להיכנס הבוקר לעזה, ממעבר רפיח למעברי כרם שלום ועוג'ה, כהכנה לכניסתן לעזה. 90 משאיות ככבר חצו את מעבר רפיח מצד מצרים למעברי כרם שלום ועוג'ה, כהכנה לכניסתן לרצועת עזה.

חמדאן הוסיף כי לוחמים מגדודי עז אדין אל-קסאם לא הודיעו להנהגת חמאס על ההסדרים הפרוצדורליים להעברת האסירים הפלסטינים, "כולל סוגיית קביעת המיקום". חמדאן הסביר, "נאמר לנו כי העניינים טרם סוכמו סופית וכי ישנם כמה שמות שישראל אינה מגיבה בנוגע לשחרורם, אך משלחת המשא ומתן עדיין עושה מאמצים להשיג שחרור זה". הוא אישר שהרשימות אמורות להיות מוסכמות סופית עד היום.

עוד נאמר כי "חמאס צופה שהשלב השני במשא ומתן יהיה "קשה יותר".

במקביל לאלו, מצרים "הביעה את נכונותה להשתתף בהסדרי הביטחון ברצועת עזה במסגרת האו"ם, תחת חסות מועצת הביטחון ותחת פיקוח ישיר של האו"ם". מקורות יודעי דבר מסרו לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי קהיר העבירה בבירור עמדה זו במהלך התייעצויות ומגעים דיפלומטיים אינטנסיביים בימים האחרונים עם וושינגטון, דוחא ותל אביב, כמו גם עם גורמים ערביים ואירופאיים המעורבים בהסדרים בעקבות השלב הראשון של ההסכם עליו הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

המקורות ציינו, כי קהיר הדגישה את הצורך של נוכחות ביטחונית או ניטור בין-לאומי בעזה מגיע מהחלטת או"ם מחייבת, ולא מהבנות דו-צדדיות או הסדרים חד-צדדיים, וכי תנאי זה מייצג את הבסיס לעמדה המצרית.