משפחות חטופים לטראמפ: ״פעל להפסקת הלחימה והחזרת כולם״

משפחות חטופים הפיצו היום (שני) מכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בו ביקשו ממנו להוביל ל״עסקת כל העסקאות״ - שתפסיק את הלחימה ותשיב את כל 50 החטופים.

בפתח המכתב פנו המשפחות לנשיא והזכירו כי כבר למעלה מ־680 ימים, 50 מבני משפחותיהם מוחזקים בשבי בידי מחבלים במחשכי רצועת עזה. ״כמשפחות החיות את הסיוט הבלתי נתפס הזה, אנו פונים אליך, המנהיג שהוכיח שוב ושוב שהשבתם הביתה של בני אדם חפים מפשע איננה רק מדיניות, אלא חובה מקודשת. אנו זקוקים לך כדי לסיים את המלחמה הזו ולהחזיר את החטופים הביתה״, הפצירו בנשיא.

לאחר מכן התייחסו להפגנות ״יום העצירה״ שהתקיימו אתמול ברחבי הארץ. ״כפי שראית, כמעט מיליון ישראלים התאחדו בהפגנת אחדות לאומית יוצאת דופן והביעו את תמיכתם בנו. אנשים מכל קצוות החברה חברו יחד, עסקים הצטרפו, והמדינה כולה עצרה במטרה משותפת אחת: להחזיר את כל החטופים הביתה ולסיים את המלחמה הזו. זה היה מפגן מובהק ביותר לרצון העם בישראל״, ציינו.

בתוך הדברים התייחסו גם למלחמת רוסי-אוקראינה, שגם היא נמשכת מספר שנים, עקובה מדם וטראמפ פועל על מנת לגשר בין הצדדים ולסיימה. ״פעמים רבות דיברת בעוצמה על הצורך לסיים מלחמות ולהביא שלום. בימים אלו, כאשר אתה פועל לפתור את הסכסוך באוקראינה, אנו מתפללים שתפנה את אותה הנחישות גם לסיום הסיוט שלנו בעזה. ביום היסטורי זה, יש לך ההזדמנות ייחודית להיות המנהיג הזה, שמביא שלום אמיתי לשני הסכסוכים. כולנו תקווה אחת גדולה שתשיג את יעדיך - לסיים את שתי המלחמות ולהפסיק את הסבל המתמשך הן לישראלים והן לפלסטינים. העולם זקוק נואשות למנהיגים כמוך, המסוגלים להפוך מעגלים אינסופיים של שנאה ואיבה לתקווה״, כתבו.

המשפחות הדגישו כי העניין אינו סובל דיחוי והזכירו את הירצחם של שישה חטופים בידי חמאס, בעת שחשדו כי כוחות צה״ל התקרבו אליהם. ״התזכורת המזעזעת הזו ממחישה לנו שיקרינו נמצאים בכל רגע נתון בסכנה קיומית, כפסע אחד מהוצאה להורג בכל פעולה צבאית. כל הפצצה, כל מבצע צבאי, כל יום שהמלחמה נמשכת - מעמיד את החטופים החיים בסכנת מוות מיידית ומגביר את הסיכון שגופות החללים יעלמו לנצח״, הסבירו.

בהמשך פנייתם לנשיא שיבחו אותו המשפחות על שעמד לצידם במשך כל החודשים הללו ופעל לחזרת יקיריהם ואיחוד משפחות. ״יחד עם כולם, גם אתה הזדעזעת מהסרטונים הנוראיים של אביתר דוד ורום ברסלבסקי, והבהרת שהעולם אינו יכול עוד להסיט את מבטו. קולך ותמיכתך הבלתי מתפשרת היו קרן אור בשעותינו האפלות ביותר. תודה ששלחת את יועצך הקרוב, סטיב ויטקוף, כדי להשלים את המשימה הקדושה הזו״, כתבו.

מטה משפחות החטופים

לבסוף נכתב: ״אנו מפצירים בך להשתמש בכישורי התיווך וההשפעה יוצאי הדופן שלך כדי לקדם הסכם מקיף שישיב את כל חמישים יקירינו הביתה. איננו יכולים להשאיר אף אחד מאחור. כל אחד ואחת מהם. חלקם כדי שיוכלו לשוב ולחבק את משפחותיהם ולהתחיל במסע הריפוי האישי, אחרים על מנת שיובאו לקבורה מכובדת ותתאפשר לבני משפחותיהם סגירת מעגל - דבר הנחשב כזכות אנושית בסיסית מוכרת בכל דת ותרבות. המורשת שלך יכולה להיכתב ברגע הזה - המנהיג שסיים את המלחמות והחזיר את אנשינו הביתה, המנהיג שהוביל לשלום אזורי ויצר עתיד גם למשפחותינו וגם לתושבי עזה״. את דבריהם סיכמו: ״בתקווה נואשת ובאמונה עמוקה בהנהגתך״.