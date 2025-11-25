חמאס: נמסור חלל חטוף בשעה 16:00 | עדכונים שוטפים
ההודעה הגיע לאחר שמשרד רה"מ תקף את הג'יהאד האסלאמי לנוכח העיכוב במסירת החלל • מוקדם יותר הבוקר דווח על ירי של חיל הים בסמוך לחופי רפיח
ארגון הטרור חמאס הודיע היום (שלישי) כי צפוי למסור חלל חטוף בשעה 16:00. ההודעה הגיעה לאחר שמשרד ראש הממשלה תקף בחריפות את הג'יהאד האסלאמי: "רואים בחומרה רבה את העיכוב במסירתו". מוקדם יותר הבוקר דווח על ירי של חיל הים בסמוך לחופי רפיח.
חמאס: נמסור חלל חטוף בשעה 16:00 (ברק בטש)
לשכת ראש הממשלה: "לנוכח הודעת הג'יהאד האסלאמי על איתור ממצאים של חטוף חלל, ישראל רואה בחומרה את עיכוב מסירתם המיידית לידיה. מדובר בהפרה נוספת של ההסכם. ישראל דורשת את השבתם המיידית של שלושת החטופים החללים המוחזקים עדיין ברצועת עזה" (עמיחי שטיין)
דובר חמאס, חאזם קאסם: "שוב, תושבי רצועת עזה טובעים באוהליהם לנוכח החורף. כל המאמצים של העולם להקל על האסון ברצועה נכשלו בגלל המצור הישראלי. כל העולם הערבי והאסלאמי לא היה מסוגל לספק סיוע לעזה, למרות החלטות הליגה הערבית וארגון שיתוף הפעולה האסלאמי" (לינה עבד)
בתקשורת הפלסטינית דווח כי ספינות חיל הים פתחו באש מול חופי רפיח (לינה עבד)