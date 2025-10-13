האיחוד בארץ: החיבוק הראשון של התאומים גלי וזיו ברמן

תיעודים ראשוניים של החטופים השבים ארצה הופצו הבוקר (שני) עם שובם לשטח ישראל. התאומים גלי וזיו ברמן, שנחטפו משכונת "דור צעיר" בכפר עזה, תועדו לראשונה כששניהם מתחבקים - וגם בנפרד כשמשוחחים עם קצינות צה"ל.

אלון אהל, שנפצע בעינו במתקפת שבעה באוקטובר, תועד מחוייך כשעם משקפי שמש עליו. הוא נחטף כשהיה רק בן 22 ובמשך חודשים ארוכים לא היה ידוע מה מצבו - עד שביום ה-490 למלחמה הגיע אות החיים הראשון ממנו.

דובר צה״ל

תיעוד ראשון של גיא גלבוע דלאל, שנחטף ממסיבת הנובה במתקפת השבעה באוקטובר הופץ גם. בטבח, נרצחו חבריו עידן הרמתי ורון צרפתי ונחטף חברו אביתר דוד - שישוב היום הביתה.

איתן הורן, תועד מחוייך מאוזן לאוזן יחד עם הוריו, צביקה ואפרת הורן.

לוחם השיריון מתן אנגרסט, שנחטף מטנק בגבול הרצועה והופצו תיעודים קשים שלו מחוסר הכרה ומוקף בהמון עזתי, תועד גם הוא בידיים ישראליות. עם פרסום תיעודו פרצו חבריו ומשפחתו בביתו בבכי.