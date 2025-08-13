נציג הצלב האדום למשפחתו של רום ברסלבסקי: "נכשלתי"

מומלצים -

משפחתו של רום ברסלבסקי, החטוף ברצועת עזה, נפגשה עם נציגי הצלב האדום. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי הקלטות מתוך המפגש הטעון, ימים ספורים פרסום הסרטונים הקשים של רום ואביתר.

הפגישה תווכה על ידי יו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש, ח"כ בועז ביסמוט, וכללה את נציגי הצלב האדום לצד משפחות החטופים, בהן משפחת ברסלבסקי. במהלך המפגש, הודה נציג הצלב האדום כי הארגון נכשל במתן סיוע לחטופים, כולל אספקת אוכל ותרופות חיוניות.

משפחת ברסלבסקי תיארה את מצבו הקשה של רום: "הוא מורעב, צמא, ללא טיפול. הצליח כבר לשבור אותו, את הילד הכי חזק שיש, ילד אופטימי. אין לנו חיים, אי אפשר לחיות ככה". המפגש הטעון הותיר את המשפחות כועסות ומבולבלות, והדגיש את הצורך במענה מהיר ואפקטיבי מצד הגופים הבינלאומיים.

המשפחות דרשו מהצלב האדום להיות יותר קולני ולפעול בנחישות מול חמאס כדי לאפשר העברת סיוע, בעוד הנציגים הדגישו את ההגבלות הקשורות לניטרליות ולתנאי הפעולה ברצועה. "אני מסכים שאין לנו תוצאות", אמר אחד הנציגים, "אני מאבד את הראש ולא ישן בלילות ומנסה לעשות את זה, רק בשביל החטופים. שום דבר אחר, אפילו לא תרופות ואוכל. אבל בזה אני נכשלתי. זה לא עובד".