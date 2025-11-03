המתווך מזהיר: "ארה"ב תאפשר לחמאס לשמור על נשק אישי"

בריאיון לעיתון א-שרק אל-אווסט, המתווך האמריקני בין חמאס לארה"ב בשארה בחבח אישר היום (שני) כי גורמים בממשל האמריקני הודיעו לו שוושינגטון פתוחה לקבל נוסח המחייבת את חמאס למסור רק את הנשק הכבד שלו. בחבח, אמריקני ממוצא פלסטיני, הציע כי דיונים יתקיימו במועצת הביטחון בשבוע הבא או בשבוע שאחריו בנוגע לטיוטת ההחלטה הנידונה כעת מאחורי הקלעים בנוגע לכוח ייצוב ברצועת עזה, על רקע ארבע נקודות מחלוקת עיקריות שנותרו בלתי פתורות.

בחבח פירט על אופן פירוק הנשק של חמאס: "דנתי בנושא זה עם גורמים אמריקנים, והם אמרו לי שפירוק מנשק יכול להיות מוגדר כמסירת נשק כבד של חמאס תוך שמירה על כלי נשק אישיים להגנה עצמית. חשתי פתיחות ונכונות לשקול פירוק נשק בדרך זו מצד בכירי חמאס שאיתם שוחחתי. פירוק נשק הוא דרישה ראשונית של ישראל, כמו גם מצד וושינגטון. מה שאמרו לי גורמים אמריקנים שעשוי לקרות: הנשק יהיה מסווג לקטגוריות (נשק כבד ונשק אישי), והנשק הכבד יועבר למצרים או לישות מצרית-פלסטינית משותפת".

בחבח הפנה אצבע מאשימה כלפי ישראל בנוגע לעיכוב השלב השני של הסכם הפסקת האש: "ישראל משתמשת בתירוץ של משבר הגופות כדי להימנע ממילוי דרישות השלב השני". הוא הדגיש כי "וושינגטון לא תאפשר להסכם להיכשל, לא משנה כמה ישראל תנסה לשכנע אותו. ישראל הציבה מכשולים בדרכם של פתרונות, כולל סירוב לאפשר לצוות חיפוש טורקי להיכנס, בעוד שחמאס נמצא ללא הציוד הדרוש". בחבח התייחס גם למקומות בעייתים לוגיסטית שבהם נקברו חטופים חללים ולטענתו גם הצלב האדום מתקשה לגשת לחלק מהאזורים.

באשר לכוח הבינלאומי, המכונה "כוח ייצוב עזה", חשף בחבח פרטים על ההתייעצויות המתמשכות בין הצדדים להסכם עזה, ואמר כי "במשך השבועיים האחרונים מתקיימים דיונים בנוגע להכללת טיוטת החלטה בנושא זה במועצת הביטחון, אך היא מתמודדת עם סיבוכים עקב חילוקי דעות קיימים". הוא הסביר כי "באשר לחברי הכוח, מתקיימים דיונים על השתתפותה של אינדונזיה, שהציעה לשלוח 20,000 חיילים, כמו גם פקיסטן, לה הסכימה ישראל, וגם אזרבייג'ן, בנוסף לכוחות מצריים אולי וכוחות מיוחדים של האיחוד האירופי שתפקידם להכשיר מחדש את כוחות הביטחון הפנימי הפלסטיניים, בנוסף ל-10,000 אנשי הצוות הפלסטינים שכבר אומנו במצרים ובירדן".

באשר להקמת מדינה פלסטינית: "כולנו רוצים את המדינה הזו. היא קיימת בשטח ויש לה הכרה של 159 מדינות, אך הכרה מישראל וארצות הברית היא בעלת חשיבות עליונה. ייתכן שייקח זמן להשיג זאת. זוהי מטרה נעלה המשרתת את האינטרסים של העם הפלסטיני, אך היא עלולה לגרום לעיכובים וסיבוכים, במיוחד מכיוון שהארסנל של חמאס הוא פחות מאחוז אחד ממה שברשות ישראל. מהי מטרת הנשק הלא אישי של חמאס? האם הם יכולים לחסל את ישראל?".