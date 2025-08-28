שר הביטחון כ"ץ על הדיווחים על תקיפה בסוריה: "כוחותנו פועלים בכל הזירות" | כל העדכונים
מדובר בתגובה ישראלית ראשונה לפרסומים בתקשורת הסורית על פעילות צה"ל באזור דמשק • השארות מטוסים כשעתיים על הקרקע • לא היו עימותים עם כוחות צבא מקומיים • בצה"ל לא התייחסו אל הדיווחים • היום ה-692 למלחמה
היום ה-692 למלחמה: בתקשורת הסורית דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) על תקיפות של צה"ל באזור הר הדרוזים. עוד פורסם כי מטוסים ישראליים ביצעו נחיתה בבסיס צבאי ונשארו על הקרקע כשעתיים. שר הביטחון כ"ץ: "כוחותינו פועלים בכל הזירות".
כוחות חטיבה 188 ממשיכים לפעול בחאן יונס: עשרות מטרות טרור הושמדו (ינון שלום יתח)
כפי שדווח ב-i24NEWS - מועצת הביטחון של האו"ם תצביע: יוניפי"ל יפסיק את פעילותו עד ה-31 בדצמבר 2026, ואז יחל בהליך פירוק מסודר, יסוג מלבנון, ויעביר סמכויות לממשלה בביירות (עמיחי שטיין)
דיווחים פלסטינים: חיל האוויר תוקף באזור דיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה (איילי כהן)
מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו לאחר הפגישה עם שר החוץ גדעון סער: "נפגשנו כדי לאשר מחדש את שיתוף הפעולה ההדוק בין שתי המדינות שלנו, החיוני להבטחת ביטחון ושגשוג באזור" (רון צור)
שר הביטחון ישראל כ"ץ: "כוחותינו פועלים בכל זירות הלחימה יום וליל למען ביטחון ישראל" (ינון שלום יתח)
דיווח בסוריה: התקיפות הישראליות במהלך הלילה כוונו להריסות מערכות האזנה של צה"ל (איילי כהן)
דיווחים פלסטינים: ספינות קרב של צה"ל יורות פגזים לעבר מערב העיר רפיח, דרום רצועת עזה (איילי כהן)