שר הביטחון כ"ץ על הדיווחים על תקיפה בסוריה: "כוחותנו פועלים בכל הזירות" | כל העדכונים

מדובר בתגובה ישראלית ראשונה לפרסומים בתקשורת הסורית על פעילות צה"ל באזור דמשק • השארות מטוסים כשעתיים על הקרקע • לא היו עימותים עם כוחות צבא מקומיים • בצה"ל לא התייחסו אל הדיווחים • היום ה-692 למלחמה

כתבי i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■