איומים, הכפשות והפגנות: השנתיים הקשות של גל הירש
שנתיים בהן שימש כמתאם השבויים והנעדרים מטעם נתניהו, פעל גל הירש מסביב לשעון בסוגיית החטופים • הוא התמודד עם גל של מתקפות, הפגנות מתחת לבית, הכפשות ואיומים • אבל מה באמת הוא עשה בתקופה הזו? • צפו
אושי דרמןכתב מגזין i24NEWS
ביום שגל הירש התמנה למתאם השבויים והנעדרים מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, היה לו ברור שהוא יהפוך למטרה של מתקפות אישיות. אלו היו שנתיים בהן הוא פעל מסביב לשעון בסוגיית החטופים והתמודד עם גל של מתקפות, הפגנות מתחת לבית, והכפשות. גם איומים על משפחתו היו שם, עד שבתו נאלצה לעבור לחו"ל לפרק זמן. אבל מה באמת הוא עשה בשנתיים האחרונות? ועד כמה עשו לו עוול גדול? כתבנו אושי דרמן יצא לגלות. צפו בכתבה מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד
