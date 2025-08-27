עזה קורסת, ההנהגה חוסלה והסוף לא נראה באופק - אז מדוע חמאס לא נכנע? | ברוך ידיד

מומלצים -

שואלים מדוע ארגון הטרור חמאס אינו נכנע, אינו מרים ידיים? יש כמה תשובות, הנה הכותרות: כניעה פירושה החמצת ההבטחה האלוהית למי שמחזיק מעמד (ג'יהאד) ומקיים נאמנות לאללה.

התפיסה היא שהסבל וההרס הם "מחיר הג'יהאד", ושעצם החזקת המעמד מוכיחה נאמנות דתית ומביאה הישגים עתידיים. הכניעה היא הפרת חובת הג'יהאד, שחמאס מאמץ מיום היווסדו. הכניעה היא בגידה בדם השהידים.

הכניעה היא בגידה בשליחות הלאומית הדתית בפלסטין. היא גם הסוף הפוליטי של חמאס - הכניעה היא סלילת הדרך לרשות הפלסטינית לחזור לקדמת הבמה הפוליטית. היא אובדן המרחב הטריטוריאלי היחיד שבו חמאס שולט ואובדן מרכז הכובד של התנועה.

הכניעה היא אובדן "מצודת האחים המוסלמים" האחרונה. בעקבות הכניעה וללא "הניצחון", יעמוד חמאס למשפט שדה על-ידי הרחוב העזתי הפלסטיני. הכניעה היא אובדן הניצחון ההיסטורי שהחל ב-7 באוקטובר, כאשר חמאס עדיין מהמר על לחצים בתוך ישראל, על לחצים בין-לאומיים על ישראל, על לחצים אזוריים ועל המשך תמיכת הציר.

מדובר בשילוב של תפיסה דתית קיצונית עם ציווי אלוהי עם אסטרטגיה ועם שיקולים פוליטיים. זאת כאשר, בבסיס ההבנה של חמאס, ההרס בעזה משרת את המטרות רחוקות הטווח דתית: המאבק מוצג כציווי אלוהי שאין לסגת ממנו. כמו כן, מבחינה פוליטית המטרה היא שליטה בעזה - אבן היסוד של קיומה. ומבחינה אסטרטגית - חמאס מעריך שההתמדה, תחת ההרס, תשחק בסוף לטובתו מול ישראל והמערכת הבין-לאומית.

הדבר דומה לאדם דתי שסובל מאוד בשעות האחרונות של הצום, אבל לא יכול לבגוד באלוהים שלו...