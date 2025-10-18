ארגון הטרור חמאס הודיע היום (שבת) כאמור כי ימסור עוד שני חללים חטופים לידי הצלב האדום, שיעביר את ארונותיהם לידי צה"ל. במהלך הלילה: צפויים הארונות להגיע למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי. בכך, אמור לרדת מניין החטופים החללים בעזה ל-16. מדיווח ערבי עולה כי הצלב האדום קיבל את גופות החללים מידי חמאס וכי הוא בדרך לנקודת החבירה. צה''ל ושב"כ: הצלב האדום בדרכו לנקודת מסירה של חטופים חללים בדרום הרצועה.

כאמור, הלילה הושב החלל החטוף אליהו מרגלית שנרצח בשבעה באוקטובר ונחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר. מרגילת, תושב ניר עוז, כונה בפי כולם "צ'רצ'יל", הגיע לקיבוץ עם גרעין נח"ל של השומר הצעיר. הוא היה בוקר בנשמתו, ובמשך שנים רבות ניהל את ענף הבקר ואת אורוות הסוסים של ניר עוז. אליהו היה נשוי לדפנה, אבא לנועה, דני ונילי וסבא לשלושה נכדים.

אליהו היה מחובר לקבוצת "רוכבי הדרום", שחבריה חלקו את האהבה לרכיבה על סוסים למעלה מ-50 שנה. בשבעה באוקטובר יצא על מנת להאכיל את סוסיו האהובים ונחטף מהאורווה. נילי בתו, נחטפה לעזה גם היא ושוחררה לאחר 55 ימים בשבי חמאס.