שיחה מעוררת השראה עם המפקדים של דור הניצחון | מיוחד
במקביל ללחימה ברצועה וברקע ההיערכות לכיבוש העיר עזה, בשבוע שעבר התגייס דור הלוחמים הבא • המפקדים שלהם, שיצאו בעצמם מהרצועה, מספרים על השחיקה, המוטיבציה - ומה מביאים מעזה - ישר לטירונות? צפו
ינון שלום יתחכתב צבאי
1 דקות קריאה
במקביל ללחימה ברצועה וברקע ההיערכות לכיבוש העיר עזה, בשבוע שעבר התגייס דור הלוחמים הבא, שיסיים הכשרה, ועוד שמונה חודשים ייכנס גם הוא ללחימה. המפקדים שלהם, שיצאו בעצמם מעזה, ישבו לשיחה חשופה עם כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. על השחיקה, המוטיבציה - ומה מביאים מעזה - ישר לטירונות? צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" בראש העמוד
