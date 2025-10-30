לישי מירן חושפת הכול: מה קרה מאז שחרור בעלה עמרי מהשבי

לישי מירן נלחמה במשך שנתיים על בעלה עמרי מירן. כעת, שבועיים מאז ששוחרר מהשבי הביתה, אליה ואל שתי בנותיהם הקטנות, יונתן רוה שמע ממנה על ההתאקלמות המשפחתית, ומסע השיקום המורכב. "אני צריכה להיזכר מי הייתי לפני, בהבנה מאוד ברורה שאני לא אותו בן אדם", אמרה. צפו בריאיון המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

על המפגש הראשון עם הבנות היא סיפרה: "אלמה חיבקה אותו ואמרה, 'אבא יצא מהתמונה'. פתאום יש דבר כזה שנקרא 'אבא' בבית". עוד שיתפה: "היום יום שלנו בעיקר מורכב משיקום וטיפול, גם פיזי וגם נפשי. ובניסיון לערבב בתוך זה גם איזושהי שגרה כי יש כאן גם שתי ילדות... שלושתם מדהימים... יש רגעים שאני מסתכלת מהצד ואומרת 'איזה מזל יש לי'".

בינתיים, לישי עוד לא חושפת את כל מה שעומרי עבר, מבחינתה זה שלו לחשוף, אבל כן מספרת על "תקופות שהיו מאוד מאוד לא פשוטות. גם מבחינת האוכל, והיו תקופות שהיו יותר סבירות ויותר סבילות. היו תקופות שעומרי היה לבד לגמרי". עם זאת, היא מספרת על אופטימיות שלא עזבה אותו: "הוא ידע שהוא ייצא".