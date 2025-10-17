לבושים בוורוד לבקשת המשפחה: אלפי ישראלים מלווים את ענבר הימן בדרכה האחרונה

741 ימים לאחר שנחטפה ממסיבת הנובה: ענבר הימן מובאת היום (שישי) למנוחות. מסע הלוויה יצא מחברה קדישא בראשון לציון, ויסתיים בבית העלמין ירקון שבפתח תקווה. לבקשת משפחתה - הישראלים שבאו לחלוק לה כבוד אחרון, באו לבושים בוורוד - הצבע האהוב עליה.

כזכור, הימן, בת 27 במותה, נחטפה והוחזקה על ידי הג'יהאד האיסלאמי במחנות המרכז. היא נפצעה קשה מאוד ביום החטיפה - ועל פי ההערכות המודיעיניות נרצחה כעבור מספר שעות. לאורך התקופה האחרונה היו הערכות מודיעיניות שונות לגבי מקום הימצאה, כאשר המשפחה עודכנה לאורך כל הדרך.

עוד נודע ל-i24NEWS כי ענבר הוחזרה לישראל כשהיא שלמה, עם הבגדים והתכשיטים שלבשה בבוקר החטיפה, בהם עגיל בצורת חייזר. משפחתה טרם קיבלה את הדוח הרפואי אודות נסיבות מותה, אך ההערכה היא שענבר נרצחה באכזריות.