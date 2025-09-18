תיעוד: כטב"ם נפל בחצר בית מלון באילת - אין נפגעים

מומלצים -

חשד שכטב"ם פגע הערב (חמישי) באילת, זמן קצר אחרי שהופעלו אזעקות בעיר. ככל הנראה פגע כלי הטיס בכניסה למלון בעיר. אין נפגעים באירוע.

מהמשטרה נמסר כי "כוחות משטרת מרחב אילת הוזעקו עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בעיר אילת, ומבודדים את זירת הנפילה. חבלני המשטרה פועלים על מנת לקבוע באם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב"ם". עוד נמסר: "אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל".

מדוברות העיר אילת נמסר כי בהתאם להחלטת ראש העיר ומפקדי כוחות הביטחון, מופע הסליחות בחוף הדקל נדחה למועד אחר. עוד עודכן, כי כוחות משטרה, חבלנים וכוחות הצלה ממשיכים לפקח על זירת הנפילה ולבודד את האזור. העירייה מדגישה כי אין נפגעים ומבקשת מהתושבים להישמע להנחיות ולמנוע הגעה לזירה בשלב זה.