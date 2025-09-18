תיעוד: כטב"ם נפל בחצר בית מלון באילת - אין נפגעים

ככל הנראה פגע כלי הטיס בחצר של מלון בעיר • כוחות משטרה רבים, בהם חבלנים, בדרכם לזירה • מד"א: אין נפגעים כתוצאה מפגיעת הכטב"ם באילת

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב צבאי ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
אחרי האזעקות באילת: חשד לנפילת כטב"ם בעיר, הערב
אחרי האזעקות באילת: חשד לנפילת כטב"ם בעיר, הערב27א'

מומלצים -

חשד שכטב"ם פגע הערב (חמישי) באילת, זמן קצר אחרי שהופעלו אזעקות בעיר. ככל הנראה פגע כלי הטיס בכניסה למלון בעיר. אין נפגעים באירוע. 

Video poster
פיצוץ אדיר וכדור אש: תיעוד מפגיעת הכטב"ם באילת

Video poster
כוחות רבים בזירת נפילת הכטב"ם באילת27א'

מהמשטרה נמסר כי "כוחות משטרת מרחב אילת הוזעקו עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בעיר אילת, ומבודדים את זירת הנפילה. חבלני המשטרה פועלים על מנת לקבוע באם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב"ם". עוד נמסר: "אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל".

מדוברות העיר אילת נמסר כי בהתאם להחלטת ראש העיר ומפקדי כוחות הביטחון, מופע הסליחות בחוף הדקל נדחה למועד אחר. עוד עודכן, כי כוחות משטרה, חבלנים וכוחות הצלה ממשיכים לפקח על זירת הנפילה ולבודד את האזור. העירייה מדגישה כי אין נפגעים ומבקשת מהתושבים להישמע להנחיות ולמנוע הגעה לזירה בשלב זה.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות