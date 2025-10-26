אישום למחבל שביצע את הפיגוע בחניון האוטובוסים בבת ים

התביעה הצבאית הודיעה היום (ראשון) כי הגישה כתב אישום נגד עבד אלכרים צנובר, המחבל שביצע את פיגוע מטעני הנפץ בחניון האוטובוסים שבבת ים בחודש אוגוסט האחרון.

על פי כתב האישום, בחודש ינואר האחרון, תכנן המחבל עם מעורבים נוספים לבצע פיגוע טרור באזור גוש דן, כשמטרתם הייתה לפגוע במספר רב של אזרחים באמצעות הנחת מספר מטעני נפץ-רסס במקומות הומי אדם. במסגרת ההכנות לכך, ייצר הנאשם מספר מטענים מאולתרים רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים בכדי להביא ל"מקסימום פגיעה".

על מנת להוציא את תוכניתו לפועל, ביום הפיגוע, נכנס אלכרים צנובר לשטח ישראל והטמין את המטענים בארבעה אוטובוסים ברחבי הערים תל אביב ובת ים, ותיזמן את הפעלתם למועדים שונים. חלק מהמטענים אותם הניח התפוצצו בשעות הלילה, כאשר כלי הרכב היו ריקים מנוסעים. המטענים האחרים - אותרו ונוטרלו, ובכך נמנע אסון כבד.

לאחר הטמנתם, נמלט המחבל חזרה לשטחים, שם הסתתר במקומות שונים. לאחר מצוד ממושך הוא נעצר על ידי כוחות צה"ל ושב"כ ביולי האחרון. במהלך תקופת המסתור וכישלון תוכניתו המקורית, הוא תכנן לבצע פיגוע התאבדות בתל אביב, לשם כך יצר קשר עם גורמים אשר יסייעו לו. בשל מעצרו הוא לא הספיק להוציא לפועל את מתווה זה.

כאמור, עבד אלכרים צנובר נעצר בחודש יולי האחרון על ידי כוחות הביטחון בעיר שכם. טרם מעצרו, אירע באזור בו שהה פיצוץ שאירע ככל הנראה ממגע של המחבל עם מטענים נוספים שהיו ברשותו. דבר זה הוביל את הכוחות אל אלכרים צנובר, שנפצע מהפיצוץ. מספר מטענים מוכנים לשימוש שהיו במבנה בו שהה הושמדו.