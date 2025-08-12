"ההצעה קיימת": בכיר הרש"פ לשעבר שעשוי להתמנות למושל עזה

מומלצים -

איש העסקים והבכיר לשעבר ברשות הפלסטינית, סמיר חליילה, אישר היום (שלישי) בשיחה עם סוכנות הידיעות הפלסטינית "מען" כי יש אפשרות שימונה לתפקיד מושל רצועת עזה. "הצעה כזו מונחת על השולחן כבר כשנה וחצי", אמר.

לדבריו, התוכנית כוללת הפסקת אש, נסיגת צה"ל מהרצועה, הצבת כוחות ערביים בפיקוח אמריקני, וניהול עזה בידי ועדה של הליגה הערבית שבה יהיו חברות מצרים, סעודיה, ירדן, איחוד האמירויות, הרשות הפלסטינית וקטאר. עוד ציין כי גם חמאס הביע הסכמה עקרונית למהלך.

מנגד, סוכנות הידיעות הפלסטינית “וופא” פרסמה הכחשה רשמית חריפה מטעם גורם ברשות הפלסטינית. אותו גורם הבהיר כי לא הושג כל סיכום למינוי דמות פלסטינית לניהול הרצועה, וכי הגוף היחיד המוסמך לכך הוא מדינת פלסטין - באמצעות הממשלה או ועדה מוסכמת בראשות שר. לדבריו, כל יוזמה אחרת היא “סטייה מהקו הלאומי” ותשרת את מאמצי ישראל להפריד בין עזה לגדה המערבית.

חליילה, שנולד בכווית ב-1957, הוא אחד מאנשי העסקים הבולטים בזירה הפלסטינית. הוא מכהן כמנכ”ל חברת הפיתוח וההשקעות הפלסטינית בע”מ (PADICO), ומייצג אותה בדירקטוריונים של חברות בנות רבות, בהן קבוצת התקשורת הפלסטינית, בורסת ניירות הערך הפלסטינית, חברת השקעות הנדל”ן הפלסטינית וחברת המשכנתאות והדיור הפלסטינית. בנוסף, הוא משמש יו”ר דירקטוריון של חברת השקעות הנדל”ן בשער יריחו, פורום העסקים הבינלאומי הפלסטיני וקרן פורטלנד ברמאללה.

חליילה שימש בעבר בתפקידים בכירים ברשות הפלסטינית, בהם מזכיר מועצת השרים (2006) ועוזר תת-שר במשרד הכלכלה והמסחר (1994–1997). הוא חבר במועצות עסקיות בינלאומיות, במועצת הנאמנים של בתי הספר “ידידים” ברמאללה ובלשכת המסחר הבינלאומית, וכיהן כיו”ר מועצת המנהלים של ארגון הסחר הפלסטיני.

בעל תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה האמריקאית של ביירות, חליילה ידוע בפעילותו הנמרצת לקידום הפיתוח הכלכלי הפלסטיני ולייצוגו בזירה הבינלאומית. בתקופה האחרונה הזהיר מפני החרפת המשבר הפיננסי ברשות הפלסטינית, כשהוא מצביע על הכיבוש הישראלי כגורם מרכזי, אך גם על צורך דחוף ברפורמות פנימיות. לדבריו, משכורות עובדי הממשלה מהוות כמחצית מההוצאות הציבוריות, והירידה בסיוע הבינלאומי החריפה את הגירעון. הוא קרא לצמצום הוצאות, להקפאה זמנית של העלאות שכר ולהקמת ועדה לאומית לרפורמה מנהלית בתמיכת ההנהגה הפלסטינית.