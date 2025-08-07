נתניהו לפוקס ניוז: "לא רוצים לשלוט בעזה - יהיה שם שלטון אזרחי"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין היום (חמישי) ברשת "פוקס ניוז" האמריקנית, שם התייחס למלחמה בעזה. רה"מ הדגיש כי המטרה להשתלט על הרצועה אך לא לשלוט בה: "כדי להבטיח את הביטחון שלנו, להסיר את חמאס משם, לאפשר לאוכלוסיה להיות חופשית ולהעביר את השלטון שם לשלטון אזרחי", אמר למראיין ביל המר. "אנחנו רוצים לשחרר את עצמנו ואת האוכלוסיה שם משלטון חמאס".

עוד הוסיף נתניהו ש"אנחנו רוצים פרמטר ביטחון, לא רוצים למשול שם. אנחנו רוצים למסור את השליטה לכוחות ערביים שיוכלו למשול כמו שצריך מבלי לאיים עלינו, ויתנו לעזתים חיים טובים. זה לא אפשרי עם חמאס. צריך להיפטר מהשלטון הניאו נאצי הזה, חמאס מפלצות. תראה מה הם עושים לאנשים שלנו, עורפים את ראשיהם של ילדים והם אכזריים לאנשים שלהם".

בהמשך טען המר שלהבנתו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תומך בתוכנית זו: "כששאלתי את נתניהו האם הנשיא נתן אור ירוק למשימה הזו, הוא לא נתן לי תשובה ישירה, אבל הם דיברו מספר פעמים בשבועות האחרונים. לפי הפרשנות שלי, לפי התגובות של הנשיא טראמפ אתמול עם כתבים, זהו אור ירוק. השאלה היא מתי".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר בתגובה לריאיון: "מה שנתניהו מציע הוא עוד מלחמה, עוד חטופים מתים, עוד 'הותר לפרסום' ועשרות מיליארדי שקלים מכספי משלם המיסים שישפכו על ההזיות של בן גביר וסמוטריץ'".