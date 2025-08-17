ארבל יהוד בכיכר החטופים: "חייבים לעצור עד שכולם יחזרו"

מומלצים -

שורדת השבי ארבל יהוד נשאה היום (ראשון) דברים בעצרת בכיכר החטופים, לצד שורדי השבי ירדן ביבס, שרון אלוני קוניו, ולצד איתן קוניו אחיהם של דוד ושל בן זוגה אריאל החטופים בעזה. "חייבים לעצור את השגרה שוב ושוב עד שמי שבשבי יחזור".

"אני יודעת מקרוב מה זה להיות בשבי, אני יודעת שהלחץ הצבאי לא מחזיר חטופים אלא רק הורג אותם. הדרך היחידה להחזיר אותם היא בעסקה בפעימה אחת בלי משחקים", אמרה עוד ארבל. "היום הזה של ההשבתה חשוב אבל אסור שזה יישאר יום אחד, חייבים המשכיות".

"אני רוצה להזכיר לכולנו אולי השבוע היה חם במיוחד, אולי הקיץ תמיד קשה, אבל אנחנו יכולים להדליק מזגן במשרד, לפתוח חלון באוטו, לקפוץ לים או לבריכה, החטופים שם במנהרות בלי מים בלי אוויר בלי אפשרות לנשום. אני זוכרת את עצמי שם, חשבתי שאני הולכת למות מחום", אמרה יהוד.

בנוסף, פנתה לממשלה וקראה: "לכם - לממשלה ולעומד בראשה - ראיתם את התמונות, הסרטונים, הזוועות, כמה עוד תמשיכו לעצום עיניים? כמה עוד תמשיכו להפקיר את האנשים שלנו לשואה מתמשכת דקה אחר דקה? אנחנו כאן כדי להזכיר לכם - יש רק דרך אחת להחזיר את כולם - עסקה עכשיו!".