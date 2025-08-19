דובר משרד החוץ הקטארי: "ראש ממשלתנו נמצא בקשר עם השליח האמריקני, יש אווירה חיובית. ההצעה שהתקבלה על ידי חמאס עולה בקנה עם מה שישראל הסכימה עליו. מקווים לתגובה מהירה וחיובית. ההצעת הנוכחית היא האפשרות הטובה ביותר שעל הפרק" (לינה עבד)