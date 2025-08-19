קטאר: "יש אווירה חיובית בנוגע להסכם בעזה" | כל העדכונים
דובר משרד החוץ של המדינה טען כי "ההצעה שהתקבלה ע"י חמאס עולה בקנה עם מה שישראל הסכימה עליו" • דיווח: צה"ל ממשיך לפעול בשכונת זייתון שבמזרח העיר עזה, שורת מבנים נהרסו • כל העדכונים מהיום ה-683 למלחמה
היום ה-683 למלחמה: דובר משרד החוץ הקטארי התייחס היום (שלישי) למגעים להפסקת אש בעזה ולעסקה לשחרור חטופים וטען כי "האווירה חיובית, ההצעה שהתקבלה על ידי חמאס עולה בקנה עם מה שישראל הסכימה עליו". בכיר חמאס: "הכדור במגרש של נתניהו". דיווח: צה"ל ממשיך לפעול בשכונת זייתון שבמזרח העיר עזה, שורת מבנים נהרסו.
דובר משרד החוץ הקטארי: "ראש ממשלתנו נמצא בקשר עם השליח האמריקני, יש אווירה חיובית. ההצעה שהתקבלה על ידי חמאס עולה בקנה עם מה שישראל הסכימה עליו. מקווים לתגובה מהירה וחיובית. ההצעת הנוכחית היא האפשרות הטובה ביותר שעל הפרק" (לינה עבד)
בכיר חמאס אמר לערוץ "פלסטין אל-יום": "מוכנים ליישם את העסקה החלקית באופן מיידי, הכדור נמצא כעת במגרש של נתניהו" (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: סיוע הוצנח מהאוויר באזור נוסייראת שבמרכז הרצועה (לינה עבד)
בתקשורת הלבנונית דווח על ירי שבוצע לכיוון פאתי העיירה כפר שובא שבדרום המדינה (לינה עבד)
בלבנון טוענים כי כטב"מים חגים מעל המרחב האווירי של א-נבטיה שבדרום המדינה (לינה עבד)
דיווח: כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בשכונת זייתון שבמזרח העיר עזה, שורת מבנים נהרסו (לינה עבד)
נשיא לבנון עאון נפגש עם מפקד יוניפי"ל, הגנרל דיודאטו אבגנרה, והדגיש את דביקות המדינה להמשיך נוכחותם של כוחות בינלאומיים בדרום לתקופה הנדרשת ליישום החלטה 1701 על כל סעיפיה, ולהשלמת פריסת צבא לבנון עד לגבול הבינלאומי עם ישראל (לינה עבד)
דיווח לבנוני: כטב"ם טס מעל המרחב האווירי של בעלבק שבצפון מזרח המדינה (לינה עבד)
הפלסטינים טוענים: 24 נהרגו בעקבות תקיפות ברצועה מאז הלילה (לינה עבד)
דיווחים פלסטינים: רובוט ממולכד התפוצץ בדרום העיר עזה (לינה עבד)
דיווח: ירי לעבר אזור מרפאת א-סברה, בדרום העיר עזה (לינה עבד)